La femmina di elefante Ceyla-Himali è morta. Enzo Franchini

Grande tristezza allo zoo di Zurigo: è morta l'elefantessa Ceyla-Himali. È stato necessario addormentarla.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te L'elefantessa Ceyla-Himali ha dovuto essere soppressa allo zoo di Zurigo.

Aveva 49 anni.

Negli ultimi tempi aveva avuto problemi di salute. Mostra di più

La 49enne elefantessa Ceyla-Himali, che viveva allo zoo di Zurigo, soffriva da tempo di problemi di salute a causa della sua età ed era strettamente monitorata dai veterinari. E la mattina del 10 agosto non era più in grado di alzarsi da sola.

Dopo una nuova valutazione, la struttura ha quindi deciso di sottoporre a eutanasia l'anziana elefantessa «nell'interesse del benessere dell'animale».

Ceyla-Himali proveniva da un orfanotrofio per elefanti nello Sri Lanka. Aveva quasi un anno quando fu portata in Svizzera in aereo, nel marzo del 1976, e poi allo Zürichberg. In questi 48 anni, l'elefantessa ha generato sei piccoli: tre di loro sono ancora vivi, compresi i due elefanti asiatici Panang (35 anni) e Farha (19 anni), che vivono anch'essi a Zurigo.

49 anni compiuti il 1. luglio

Il 1. luglio Ceyla-Himali ha festeggiato il suo 49° compleanno, un'età importante per gli elefanti asiatici.

Negli ultimi anni, proprio a causa dell'età, l'elefantessa ha avuto sempre più spesso dei problemi di salute. I suoi reni, in particolare, non funzionavano più in modo ottimale, per cui era monitorata attentamente dai veterinari e il suo stato di salute veniva valutato in modo regolare.

Le sorelle provvedono alla prole

Sabato mattina, la femmina di elefante non era più in grado di alzarsi da sola. In seguito a un'ulteriore valutazione, lo Zoo di Zurigo ha quindi deciso di sottoporla a eutanasia.

Dopo la morte di Ceyla-Himali, le sue due figlie Panang e Farha continueranno a vivere nel parco degli elefanti di Kaeng Krachan, sperando che riescano a procreare con l'elefante Thai (19 anni).

Gli elefanti asiatici sono in pericolo nel loro habitat naturale e la popolazione è in costante diminuzione a causa, anche, del bracconaggio. Ciò rende ancora più importante e necessario allevare i pachidermi negli zoo per costituire una popolazione di riserva stabile e sana.

La progenie di Ceyla-Himali offre una speranza per la futura conservazione degli elefanti asiatici in pericolo.