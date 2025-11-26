  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sul Lago Lemano Scontro nella notte tra battelli dell'esercito: un milite sotto shock e molti danni

SDA

26.11.2025 - 10:35

Un battello pattugliatore dell'esercito in un'immagine del giugno 2019.
Un battello pattugliatore dell'esercito in un'immagine del giugno 2019.
Keystone

Due battelli pattugliatori dell'esercito si sono scontrati questa notte verso le 3.30 durante un'esercitazione sul Lemano. Un militare è sotto shock mentre un altro viene sottoposto a esami medici. Le due imbarcazioni, danneggiate, sono state riportate a riva.

Keystone-SDA

26.11.2025, 10:35

26.11.2025, 10:41

Lo indica una nota diramata in mattinata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), che non fornisce informazioni più precise sull'entità dei danni. Nell'incidente non è fuoriuscito carburante.

Si è reso necessario l'intervento di diverse organizzazioni di salvataggio civili. La giustizia militare ha avviato un'inchiesta.

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Durissime critiche della stampa italiana a Yann Sommer: «È un punto debole dell'Inter»
Martina Colombari rivela perché suo marito, Billy Costacurta, è come Rocco Siffredi
È morta la moglie dell'imprenditore britannico Richard Branson

Altre notizie

Ogni goccia di alcol è dannosa?. Le birrerie svizzere attaccano l'OMS: «La birra è un collante sociale»

Ogni goccia di alcol è dannosa?Le birrerie svizzere attaccano l'OMS: «La birra è un collante sociale»

Attivisti per il clima. Thunberg e altri 36 indagati per il Canal Grande tinto di verde

Attivisti per il climaThunberg e altri 36 indagati per il Canal Grande tinto di verde

Joan Templeman aveva 80 anni. È morta la moglie dell'imprenditore britannico Richard Branson

Joan Templeman aveva 80 anniÈ morta la moglie dell'imprenditore britannico Richard Branson