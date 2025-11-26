Un battello pattugliatore dell'esercito in un'immagine del giugno 2019. Keystone

Due battelli pattugliatori dell'esercito si sono scontrati questa notte verso le 3.30 durante un'esercitazione sul Lemano. Un militare è sotto shock mentre un altro viene sottoposto a esami medici. Le due imbarcazioni, danneggiate, sono state riportate a riva.

Keystone-SDA SDA

Lo indica una nota diramata in mattinata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), che non fornisce informazioni più precise sull'entità dei danni. Nell'incidente non è fuoriuscito carburante.

Si è reso necessario l'intervento di diverse organizzazioni di salvataggio civili. La giustizia militare ha avviato un'inchiesta.