Sul Lago LemanoScontro nella notte tra battelli dell'esercito: un milite sotto shock e molti danni
SDA
26.11.2025 - 10:35
Due battelli pattugliatori dell'esercito si sono scontrati questa notte verso le 3.30 durante un'esercitazione sul Lemano. Un militare è sotto shock mentre un altro viene sottoposto a esami medici. Le due imbarcazioni, danneggiate, sono state riportate a riva.
Keystone-SDA
26.11.2025, 10:35
26.11.2025, 10:41
SDA
Lo indica una nota diramata in mattinata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), che non fornisce informazioni più precise sull'entità dei danni. Nell'incidente non è fuoriuscito carburante.
Si è reso necessario l'intervento di diverse organizzazioni di salvataggio civili. La giustizia militare ha avviato un'inchiesta.