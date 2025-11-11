Il leopardo si era nascosto in un vicoletto all'interno del complesso dell'ambasciata svizzera. Keystone

Visita a sorpresa di un leopardo sui terreni dell'ambasciata svizzera a Kathmandu, in Nepal. Non è ancora chiaro da dove provenisse l'animale e come sia riuscito ad entrare in territorio elvetico.

Keystone-SDA SDA

Il felino di quattro anni si è nascosto in un vicoletto all'interno del complesso dell'ambasciata. È stato sedato e poi portato allo zoo per ricevere cure mediche ed essere tenuto sotto osservazione. All'operazione hanno partecipato il National Trust for Nature Conservation (NTNC), la polizia e l'ufficio forestale.

È probabile che il leopardo provenisse dal vicino corridoio fluviale di Nakkhu e che abbia cercato rifugio dall'attività umana nel terreno dell'ambasciata, ha spiegato ai media locali Gobinda Prasad Pokharel, responsabile della conservazione della natura del NTNC. La notizia è stata ripresa dalla radiotelevisione svizzerotedesca SRF.

L'ambasciatrice svizzera Danielle Meuwly ha ringraziato le forze di intervento sulla piattaforma X: «Grazie al vostro impegno congiunto questa operazione di salvataggio è stata un successo».