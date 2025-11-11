  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nepal Un leopardo fa visita ai terreni dell'ambasciata svizzera di Kathmandu

SDA

11.11.2025 - 14:19

Il leopardo si era nascosto in un vicoletto all'interno del complesso dell'ambasciata svizzera.
Il leopardo si era nascosto in un vicoletto all'interno del complesso dell'ambasciata svizzera.
Keystone

Visita a sorpresa di un leopardo sui terreni dell'ambasciata svizzera a Kathmandu, in Nepal. Non è ancora chiaro da dove provenisse l'animale e come sia riuscito ad entrare in territorio elvetico.

Keystone-SDA

11.11.2025, 14:19

11.11.2025, 14:49

Il felino di quattro anni si è nascosto in un vicoletto all'interno del complesso dell'ambasciata. È stato sedato e poi portato allo zoo per ricevere cure mediche ed essere tenuto sotto osservazione. All'operazione hanno partecipato il National Trust for Nature Conservation (NTNC), la polizia e l'ufficio forestale.

È probabile che il leopardo provenisse dal vicino corridoio fluviale di Nakkhu e che abbia cercato rifugio dall'attività umana nel terreno dell'ambasciata, ha spiegato ai media locali Gobinda Prasad Pokharel, responsabile della conservazione della natura del NTNC. La notizia è stata ripresa dalla radiotelevisione svizzerotedesca SRF.

L'ambasciatrice svizzera Danielle Meuwly ha ringraziato le forze di intervento sulla piattaforma X: «Grazie al vostro impegno congiunto questa operazione di salvataggio è stata un successo».

I più letti

«Io non ci sono più»: Valentina lascia Domenico in diretta tv
Ecco perché lo chef brasiliano Saulo Jennings si è rifiutato di cucinare per il principe William
Si profila un crollo globale della borsa? Ecco l'analisi dell'esperto di Raiffeisen
Ecco Laila Hasanovic, la modella danese nuova fiamma di Sinner e presente alle ATP Finals
Dopo il volo diretto più lungo al mondo, si va verso un altro record nei cieli

Altre notizie

Asta. Un diamante blu venduto per oltre 25 milioni di dollari a Ginevra

AstaUn diamante blu venduto per oltre 25 milioni di dollari a Ginevra

Giustizia. Incendio al ristorante sul Glacier 3000, assolta la responsabile della ristorazione

GiustiziaIncendio al ristorante sul Glacier 3000, assolta la responsabile della ristorazione

Storia. Lo spionaggio durante la seconda guerra mondiale in mostra al Castello di Morges

StoriaLo spionaggio durante la seconda guerra mondiale in mostra al Castello di Morges