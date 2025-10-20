Il felino si è gettato all'inseguimento sda

Un uomo ha vissuto un momento di panico quando un leopardo selvatico è entrato in un hotel, costringendolo a fuggire dalla sala da pranzo.

Hai fretta? blue News riassume per te A Kotagiri, in India, un uomo si trovava nella mensa di un hotel, quando un leopardo è entrato nella stanza.

L'animale si è inizialmente concentrato su un gatto domestico, che riposava su una sedia.

Quando l'uomo si è accorto dell'ospite indesiderato è scappato, ma il leopardo l'ha inseguito.

Sia l'uomo che il gatto sono riusciti a fuggire indenni.

Un tranquillo momento di relax in un hotel di Kotagiri, in India, è stato bruscamente interrotto da un leopardo selvatico.

Come raccontato da «People», un uomo stava godendo di un po' di solitudine nella mensa dell'hotel quando un leopardo è entrato improvvisamente nella sala.

Le telecamere di sicurezza dell'hotel hanno catturato l'intero episodio, mostrando il grande felino che si aggirava nella sala da pranzo, apparentemente alla ricerca di un piccolo gatto domestico che si trovava lì.

L'inseguimento

Mentre l'uomo era seduto a consultare il suo telefono, il gatto domestico, che riposava su una sedia, si è improvvisamente alzato e ha iniziato a correre via.

Poco dopo, un leopardo è apparso nella sala, spaventando il piccolo felino. L'uomo, seduto vicino all'ingresso, ha notato il leopardo e, dopo un attimo di esitazione, si è alzato rapidamente e ha lasciato la sala da pranzo.

A #leopard was observed entering a private tea estate in Kotagiri, #Nilgiris, while reportedly attempting to hunt a cat. A staff member at the canteen, fearing for his safety, ran inside, and the leopard momentarily pursued him before retreating back to the forest.#DTNext pic.twitter.com/90VtPd8fCG — DT Next (@dt_next) September 30, 2025

IL felino, inizialmente distratto dal gatto, non ha notato l'uomo fino a quando quest'ultimo non si è alzato e ha iniziato a correre. A quel punto, il leopardo ha abbandonato l'inseguimento del gatto e ha seguito l'uomo fuori dalla stanza.

Secondo l'Associated Press, sia l'uomo che il gatto sono riusciti a uscire dall'hotel senza riportare ferite, nonostante l'inseguimento del leopardo.