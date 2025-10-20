  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dalla quiete al panico Leopardo irrompe in hotel e costringe un uomo alla fuga, ecco il video

ai-scrape

20.10.2025 - 12:35

Il felino si è gettato all'inseguimento 
Il felino si è gettato all'inseguimento 
sda

Un uomo ha vissuto un momento di panico quando un leopardo selvatico è entrato in un hotel, costringendolo a fuggire dalla sala da pranzo.

Antonio Fontana

20.10.2025, 12:35

Hai fretta? blue News riassume per te

  • A Kotagiri, in India, un uomo si trovava nella mensa di un hotel, quando un leopardo è entrato nella stanza.
  • L'animale si è inizialmente concentrato su un gatto domestico, che riposava su una sedia.
  • Quando l'uomo si è accorto dell'ospite indesiderato è scappato, ma il leopardo l'ha inseguito. 
  • Sia l'uomo che il gatto sono riusciti a fuggire indenni.
Mostra di più

Un tranquillo momento di relax in un hotel di Kotagiri, in India, è stato bruscamente interrotto da un leopardo selvatico.   

Come raccontato da «People», un uomo stava godendo di un po' di solitudine nella mensa dell'hotel quando un leopardo è entrato improvvisamente nella sala.

Le telecamere di sicurezza dell'hotel hanno catturato l'intero episodio, mostrando il grande felino che si aggirava nella sala da pranzo, apparentemente alla ricerca di un piccolo gatto domestico che si trovava lì.

L'inseguimento

Mentre l'uomo era seduto a consultare il suo telefono, il gatto domestico, che riposava su una sedia, si è improvvisamente alzato e ha iniziato a correre via.

Poco dopo, un leopardo è apparso nella sala, spaventando il piccolo felino. L'uomo, seduto vicino all'ingresso, ha notato il leopardo e, dopo un attimo di esitazione, si è alzato rapidamente e ha lasciato la sala da pranzo.

IL felino, inizialmente distratto dal gatto, non ha notato l'uomo fino a quando quest'ultimo non si è alzato e ha iniziato a correre. A quel punto, il leopardo ha abbandonato l'inseguimento del gatto e ha seguito l'uomo fuori dalla stanza.

Secondo l'Associated Press, sia l'uomo che il gatto sono riusciti a uscire dall'hotel senza riportare ferite, nonostante l'inseguimento del leopardo.

I più letti

Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire
Interruzione massiccia per migliaia di siti web, ecco cosa sta succedendo
Mogol svela tutti i segreti di Lucio Battisti: tra musica, libertà e polemiche
A soli 32 anni questo ucraino si gode la pensione in Thailandia: ecco come ci è riuscito
Un principe racconta: «Quando Romina Power aveva 15 anni stavamo per sposarci»

Dal mondo animale

Giappone. Orso irrompe in un supermercato e ferisce due clienti

GiapponeOrso irrompe in un supermercato e ferisce due clienti

Registrazioni incredibili. L'orca che parla come un umano: il sorprendente esperimento con Wikie

Registrazioni incredibiliL'orca che parla come un umano: il sorprendente esperimento con Wikie

Ecco perché. In Svizzera, fino a 85'000 mucche rischiano di essere abbattute

Ecco perchéIn Svizzera, fino a 85'000 mucche rischiano di essere abbattute

Altre notizie

In tutto il mondo. Interruzione massiccia per migliaia di siti web, ecco cosa sta succedendo

In tutto il mondoInterruzione massiccia per migliaia di siti web, ecco cosa sta succedendo

Progetto pilota. La Città di Zurigo intende prolungare la distribuzione legale di cannabis

Progetto pilotaLa Città di Zurigo intende prolungare la distribuzione legale di cannabis

In fuga da 26 anni. Arrestato su un catamarano svizzero un ricercato negli Stati Uniti per una maxifrode

In fuga da 26 anniArrestato su un catamarano svizzero un ricercato negli Stati Uniti per una maxifrode