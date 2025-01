Secondo il costruttore, il 28 gennaio il prototipo XB-1 ha raggiunto una velocità di Mach 1,122, che corrisponde a 1385 km/h, a un'altitudine di 10'756 metri sopra la California. Boom

I voli passeggeri a velocità supersonica non esistono da oltre 20 anni. Un'azienda statunitense vuole cambiare però le cose e di recente ha raggiunto una pietra miliare grazie al prototipo XB-1: il velivolo di Boom Supersonic ha volato a 1'385 km/h sopra la California.

DPA, Philipp Dahm dpa

L'azienda statunitense Boom Supersonic ha compiuto un passo importante verso il suo obiettivo di costruire un successore dell'aereo supersonico Concorde. Martedì 28 gennaio l'aereo di prova XB-1 di Boom ha infatti superato la velocità del suono durante un volo sopra il deserto del Mojave, in California.

È la prima volta che un velivolo sviluppato privatamente (e non da un Governo o da una grande azienda) raggiunge questo risultato. Come aereo di prova, l'XB-1 ha ancora l'aspetto di un jet militare.

Ma l'azienda vuole costruire un aereo passeggeri chiamato Overture per 64-80 passeggeri, che dovrebbe essere fino a due volte più veloce degli attuali aerei commerciali.

L'obiettivo è far volare Overture entro il 2030. United Airlines e American Airlines, tra gli altri, hanno avanzato la prospettiva di utilizzare il velivolo di Boom.

Il primo volo dell'XB-1 è già stato rinviato però dal 2021 al marzo 2024.

Un Concorde dismesso della British Airways viene caricato all'Intrepid Museum di New York nel marzo 2024. KEYSTONE

Quando si vola in modo supersonico, la velocità dell'aria è superiore alla velocità del suono in prossimità dell'aereo. L'era dei voli supersonici per passeggeri si è conclusa, per il momento, con l'ultimo volo di un Concorde nel 2003.

L'aereo, sviluppato in Francia e nel Regno Unito, era rimasto un modello di nicchia, soprattutto a causa del suo elevato consumo di carburante.