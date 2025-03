L'esperto: «Il declino dell'Europa è iniziato sotto Obama, ma nessuno se n'è accorto»

L'esperto di sicurezza e politica Remo Reginold parla della situazione globale e della posizione dell'Europa. Christin Schäfer

È in ebollizione, o forse no? La situazione geopolitica sta cambiando radicalmente. L'Europa non è più al primo posto. L'esperto Remo Reginold valuta la posizione del Vecchio Continente nella politica globale e vede un grande potenziale di miglioramento.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te L'importanza geopolitica dell'Europa sta diminuendo, dato che da anni gli Stati Uniti hanno spostato la loro attenzione sull'Asia.

In termini di politica militare e di sicurezza, l'Europa è fortemente dipendente dagli USA.

Il Vecchio Continente sta perdendo sempre più la sua capacità di resistenza economica e tecnologica.

Secondo l'esperto Remo Reginold, la divisione politica, l'auto-preoccupazione istituzionale e la mancanza di una visione strategica stanno trasformando l'Europa in un motore piuttosto che in un plasmatore degli sviluppi globali. Mostra di più

In Ucraina la guerra infuria da tre anni. In Germania è stato appena eletto un nuovo governo, alle prese con un debito miliardario. Francia e Regno Unito vogliono piazzare armi nucleari in Europa.

Anche il Portogallo ha problemi di governo. In Serbia migliaia di persone sono in sciopero nelle strade contro la corruzione. La Svizzera ha molto da fare in termini di politica interna.

La situazione in Europa è stata certamente più tranquilla in passato. Le relazioni con gli Stati Uniti e la Russia sono state più amichevoli e l'economia è stata più forte.

E gli Stati Uniti hanno assunto un atteggiamento critico nei confronti dell'Europa. Ma qual è lo stato reale dell'ex superpotenza?

blue News ne ha parlato con il Dr. Remo Reginold, un esperto di sicurezza e politica. Ritiene che i messaggi provenienti dall'America debbano essere presi sul serio: «La cosa triste è che la gente se ne rende conto solo ora».

L'attuale governo è molto poco diplomatico con i suoi partner e alleati. «Sta dicendo chiaramente che non gli piace la strada che l'Europa sta percorrendo», spiega Reginold.

L'Europa non è più la priorità

È da tempo che gli Stati Uniti stanno voltando le spalle al Vecchio Continente. Una nuova strategia geopolitica è stata avviata nel 2008 sotto Barack Obama con la strategia del «Pivot to Asia». «Il declino dell'Europa è iniziato sotto Obama, ma nessuno in Europa se n'è accorto», afferma Reginold.

Le priorità si sono spostate in Asia - in Cina, nelle terre rare, nelle materie prime strategiche, continua Reginold. I tempi della diplomazia amichevole con Obama e Biden hanno solo nascosto questo sviluppo. Oggi viene formulata in modo molto chiaro.

Donald Trump è semplicemente molto poco diplomatico. «Ciò che JD Vance dice e come lo dice non è particolarmente cauto», afferma Reginold. Ma l'Europa non è più il partner principale degli Stati Uniti.

Quello che una volta era l'intoccabile ponte transatlantico si sta sgretolando. Per Washington l'Europa è diventata partner tra i tanti, non più il fulcro degli interessi occidentali.

Il vuoto dell'Europa nella politica di sicurezza

«La nostra architettura di sicurezza si basa su due pilastri: l'esercito americano e i prodotti a basso costo provenienti dall'Asia», afferma Reginold. Una dipendenza pericolosa, come sta diventando evidente.

In termini militari, l'Europa è difficilmente in grado di difendersi da sola - non c'è solo una mancanza di materiale, ma soprattutto una mancanza di consapevolezza: «I migliori jet da combattimento sono inutili se la popolazione non capisce cosa deve essere difeso».

Il suo consiglio: una strategia globale di resilienza civile - dall'autodifesa digitale al rafforzamento della formazione tecnica. «Ci siamo giocati la nostra struttura di resilienza economica». L'Europa ha cercato altri partner troppo tardi. Non ci sono solo gli Stati Uniti, sottolinea Reginold.

Delle pedine geopolitiche anziché dei giocatori

L'Europa è economicamente forte, ma politicamente debole, secondo la sua spietata valutazione. «Siamo guidati invece di essere modellati», afferma l'esperto. In un mondo caratterizzato da dinamismo, agilità e pensiero strategico, «noi siamo pericolosamente in ritardo».

La Cina, l'India, il Medio Oriente e persino i Paesi africani hanno imparato da tempo a muoversi in modo flessibile in termini geopolitici - secondo il principio dei frenemies (una combinazione di «amico», «friend», e «nemico», «nemesis», ndr.): cooperare dove aiuta. Allontanarsi dove nuoce.

Invece l'Europa è ferma a vecchi modi di pensare e reagisce solo alle crisi e non pensa al futuro. Questo è stato evidente anche nella guerra in Ucraina. «Continuiamo a galleggiare invece di fare davvero qualcosa. L'Europa si fida dell'azione degli Stati Uniti», spiega Reginold.

Un continente senza piano?

L'UE sembra unita, ma le cose ribollono sotto la superficie. Disaccordi sulla politica dell'Ucraina, governi instabili, squilibri economici: dal Portogallo alla Serbia passando anche dalla Germania. «Abbiamo creato istituzioni che si preoccupano più dell'autoconservazione che della strategia», afferma Reginold.

A ciò si aggiunge la dipendenza tecnologica: servizi cloud, sistemi militari, infrastrutture critiche - spesso non in mano all'Europa. «Si gioca ancora con la vecchia logica delle garanzie e delle regole, ma questo mondo non esiste più». Ad esempio in Europa e anche in Svizzer si usa Microsoft. Tuttavia sono gli Stati Uniti e non l'Europa ad avere il controllo sui dati.

Reginold vede tre chiavi per la rinascita: responsabilità della leadership, imprenditorialità e creatività. «Non abbiamo bisogno di castelli in aria, ma di visioni reali e del coraggio di aprire nuove strade».

Resta da vedere se l'Europa riuscirà a compiere la svolta. Una cosa è certa: il mondo non aspetta. Se non agisci, dovrai reagire.