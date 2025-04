Una lettera scritta da un celebre superstite del disastro del Titanic è stata venduta all'asta per un prezzo record di 300'000 sterline (circa 330'000 franchi).

L'autore è Il passeggero di prima classe, colonnello Archibald Gracie, noto per aver scritto «The Truth About the Titanic» Immagine: KEYSTONE Dopo il naufragio visse solo 8 mesi, ma furono sufficienti per scrivere le sue memorie. Immagine: KEYSTONE

Il passeggero di prima classe, colonnello Archibald Gracie, è noto per aver scritto «The Truth About the Titanic» («La verità sul Titanic»), in cui descrisse la sua esperienza nella tragedia del 15 aprile 1912 che costò la vita a 1500 persone durante il viaggio dalla Gran Bretagna verso New York.

La lettera – scrive il Guardian – è datata 10 aprile 1912, il giorno in cui Gracie salì a bordo. Nel testo si legge: «È una bella nave, ma aspetterò la fine del mio viaggio prima di dare un giudizio su di lei.»

Mai così tanti soldi per una lettera del Titanic

È stata venduta per cinque volte il prezzo stimato di 60'000 sterline da Henry Aldridge and Son di Devizes, nel Wiltshire (Inghilterra), sabato.

Secondo gli organizzatori dell'asta , è il prezzo più alto mai raggiunto per una lettera scritta a bordo del Titanic.

Il venditore ha raccontato che la missiva fu ricevuta dal suo prozio, un conoscente di Gracie, all'hotel Waldorf di Londra.

Era scritta su quattro pagine e aggiungeva: «L'Oceanic è come un vecchio amico e, pur non possedendo lo stile elaborato e i numerosi svaghi di questa grande nave, la sua affidabilità e l'aspetto da yacht me la fanno rimpiangere.»

Gracie morì solo 8 mesi dopo il naufragio, ma fece in tempo a scrivere il suo resoconto dettagliato della tragedia.