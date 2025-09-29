Lewis Hamilton dice addio a Roscoe, il suo amato bulldog

Il cane di Lewis Hamilton, un bulldog di nome Roscoe, era in gravi condizioni da diversi giorni. Il pilota britannico lo aveva adottato nel 2013.
«Dopo quattro giorni di terapia intensiva, durante i quali ha lottato con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe. Non ha mai smesso di combattere fino alla fine», ha scritto Hamilton in un lungo post su Instagram.
Nel suo messaggio, il pilota ha ricordato quanto fosse speciale l'ingresso di Roscoe nella sua vita: «Accoglierlo è stata la decisione migliore che abbia mai preso e custodirò per sempre i ricordi di ciò che abbiamo condiviso», ha aggiunto.
«Averlo avuto è stata una delle cose più belle della mia vita: l'amore profondo che ci siamo dati e che mi è stato ricambiato».