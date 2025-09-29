Lewis Hamilton dice addio a Roscoe, il suo amato bulldog

Lewis Hamilton con il suo cane Roscoe. Imago

Il pilota di Formula1 ha condiviso con i suoi fan il doloroso addio al suo amato bulldog Roscoe, che dopo giorni di lotta in terapia intensiva è morto.

Hai fretta? blue News riassume per te Lewis Hamilton ha condiviso il doloroso addio al suo bulldog Roscoe, che dopo giorni di terapia intensiva è morto.

Il pilota ha descritto l'amico a quattro zampe come una delle cose più belle della sua vita, sottolineando l'amore profondo che li legava.

A causa della perdita, Hamilton ha annullato impegni lavorativi, come il test Pirelli e la Milano Fashion Week, esprimendo solidarietà verso chi ha vissuto la perdita di un animale domestico. Mostra di più

Il cane di Lewis Hamilton, un bulldog di nome Roscoe, era in gravi condizioni da diversi giorni. Il pilota britannico lo aveva adottato nel 2013.

«Dopo quattro giorni di terapia intensiva, durante i quali ha lottato con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe. Non ha mai smesso di combattere fino alla fine», ha scritto Hamilton in un lungo post su Instagram.

Nel suo messaggio, il pilota ha ricordato quanto fosse speciale l'ingresso di Roscoe nella sua vita: «Accoglierlo è stata la decisione migliore che abbia mai preso e custodirò per sempre i ricordi di ciò che abbiamo condiviso», ha aggiunto.

«Averlo avuto è stata una delle cose più belle della mia vita: l'amore profondo che ci siamo dati e che mi è stato ricambiato».

A causa della perdita, Hamilton ha annullato vari impegni, come il test Pirelli al Mugello e la sua partecipazione alla Milano Fashion Week.

«Far sopprimere un cane è una delle esperienze più dolorose. Sento una connessione profonda con chiunque abbia affrontato la perdita di un animale domestico amato», ha continuato Hamilton.

Infine, ha concluso il suo messaggio con parole di gratitudine: «Sono estremamente grato e onorato di aver condiviso la mia vita con un'anima così speciale, un angelo e un vero amico».