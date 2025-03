L'ex chirurgo pedofilo Joël Le Scouarnec, a processo dal 24 febbraio a Vannes, in Francia, per lo stupro e violenza sessuale su quasi 300 vittime, ha visionato immagini di violenze commesse su animali o esseri umani, come ha testimoniato lunedì il responsabile che ha condotto le indagini.

Joël Le Scouarnec, con la bocca serrata e il volto scavato, si è piegato sul banco degli imputati, lasciando intravedere solo la sua testa calva coronata di capelli bianchi. KEYSTONE

Al poliziotto sono state poste una serie di domande sui quaderni in cui l'imputato raccontava meticolosamente gli atti commessi per decenni sulle sue vittime, di età media di 11 anni, spesso pazienti addormentati o in fase di risveglio.

Joël Le Scouarnec ha ammesso molti degli atti descritti nei diari, che gli investigatori hanno trovato nei suoi computer quando è stato arrestato nel 2017 a seguito di una denuncia di stupro contro una vicina di casa di sei anni.

I dossier contenevano circa 300'000 immagini e video.

Oltre a un gran numero di immagini pedopornografiche, «abbiamo trovato ogni sorta di foto e video sugli hard disk. Guardava immagini molto violente, di persone impiccate e decapitate», ha detto il direttore delle indagini, che ha parlato anche di «atti di crudeltà verso gli animali».

Come è sua abitudine quando la corte fa riferimento in modo specifico alle sue numerose perversioni, Le Scouarnec, con la bocca serrata e il volto scavato, si piega sul banco degli imputati, lasciando spuntare solo la testa calva coronata di capelli bianchi.

«Gli piaceva dire di essere un pedofilo»

Il pubblico ministero, Stéphane Kellenberger, ha poi letto un agghiacciante estratto da un quaderno in cui l'imputato ha registrato di aver visto un documentario sui sopravvissuti di un campo di concentramento nazista: «Vediamo uomini, donne e bambini completamente nudi dirigersi verso la camera a gas».

Le Scouarnec scrive che poi «andò dalla sua piccola Sonia», una delle tante bambole per bambini che usava come accessori sessuali per soddisfare i suoi istinti.

In tribunale, venerdì, ha confessato al figlio maggiore, che era in tribunale, di aver «abusato sessualmente» di sua figlia, cioè della nipote, quando era piccola. La procura di Lorient ha dichiarato che le accuse non sono cadute in prescrizione e che ci saranno «conseguenze legali».

«Era orgoglioso delle sue inclinazioni e amava sottolineare di essere un pedofilo», ha dichiarato lunedì il direttore delle indagini.