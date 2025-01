Media e poliziotti nel quartiere francese di New Orleans Keystone

«Non crediamo che Shamsud-Din Bahar Jabbar sia il solo responsabile» della strage di New Orleans. Lo ha detto in conferenza stampa l'assistent special agent dell'Fbi Alethea Duncan.

Keystone-SDA SDA

Due ordigni improvvisati del killer di New Orleans sono inoltre stati disinnescati, ha aggiunto l'Fbi. I due ordigni, ha spiegato l'Fbi, sono stati trovati nel pick-up, ma altri sono stati rinvenuti nel quartiere francese di New Orleans. Nel veicolo sono state trovate anche armi.

Stando alla Cnn, il killer avrebbe un passato nelle forze armate Usa.

Intanto, il Sugar Bowl, la seguitissima partita di football universitario in programma stasera a New Orleans, è stata rinviata a causa della strage. Lo riferisce il New Orleans Metro News.