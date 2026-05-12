L'hantavirus ha ucciso 11 persone in Patagonia nel 2019: «La morte è stata una questione di ore»

Un villaggio della Patagonia argentina non ha dimenticato l'epidemia di hantavirus che ha ucciso 11 persone nel 2018-2019 (immagine illustrativa). Imago

Lutto, paura, stigmatizzazione. Lontano dalla risonanza globale della crisi della MV Hondius, un villaggio della Patagonia argentina non ha dimenticato l'epidemia di hantavirus che ha ucciso 11 persone tra il 2018 e il 2019, diventando un caso da manuale sulle virtù dell'isolamento.

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Perdere mio padre e le mie due sorelle in meno di un mese...». Mailen non finisce la frase, la voce le si spezza. «Nessuno era preparato a vedere una tavola familiare vuota in pochi giorni», racconta all'AFP.

Infatti, legge. Perché Mailen, 33 anni, aveva preparato un testo, intuendo che sarebbe stato doloroso per lei rivisitare questi ricordi.

L'hantavirus, il cui focolaio a bordo di una nave da crociera ha allarmato il mondo, ha avuto una storia mortale a Epuyen, un villaggio di 1'300 anime della Patagonia. La risposta non è stata però globale.

Suo padre, Aldo Valle, si era ammalato dopo una festa di compleanno in paese nel novembre 2018, con un centinaio di invitati.

«La persona colpita dal virus era al suo stesso tavolo. A quel tavolo ci sono state diverse contaminazioni e le persone sono morte», racconta Mailen. «Se ci fossimo presi cura di noi fin dall'inizio, sarebbe potuto cambiare tutto», riflette.

All'epoca «si sapeva molto poco della malattia»

Ma all'epoca «si sapeva molto poco della malattia. La trasmissione da uomo a uomo è stata scoperta per la prima volta nel 1996» a El Bolson, un villaggio a 40 km da Epuyen, dove un'epidemia ha causato diversi decessi, ha ricordato Jorge Díaz, epidemiologo del Ministero della salute della provincia di Chubut, che ha partecipato alla risposta sanitaria a Epuyen.

L'hantavirus è endemico in Argentina – con fino a un centinaio di casi all'anno – ma il ceppo delle Ande si trova soprattutto nelle province patagoniche di Chubut (Epuyen), Neuquen e Rio Negro. È assente dalla Terra del Fuoco, da dove è salpato l'Hondius.

Mailen ricorda con dolore il 2018. La veglia funebre di suo padre ha causato una seconda fonte di diffusione del virus. Pochi giorni dopo le sue sorelle si sono ammalate.

La morte di una «fu questione di ore». L'altra «abbiamo dovuto portarla al cimitero senza poterla vegliare». Un centinaio di persone sono state messe in isolamento obbligatorio, in uno scenario che prefigurava, un anno prima, i rigori della pandemia di Covid.

Il virus è conosciuto in questi luoghi come «l'hanta»

La quarantena «obbligava i contatti di una persona positiva a isolarsi per 45 giorni», spiega Jorge Díaz. Questo approccio di «isolamento selettivo» ha segnato una svolta nella risposta epidemiologica. Adesso «ogni volta che si verifica un caso di hantavirus (delle Ande), l'isolamento è prescritto o raccomandato».

Nella «comarca andina», un corridoio di villaggi in un paesaggio andino di laghi e foreste, la gente ha imparato a convivere con «l'hanta», come viene chiamata qui.

I garage e i capannoni vengono arieggiati e la gente usa la candeggina per proteggersi dal «ratto del colilargo», il ratto dalla coda lunga che porta il ceppo andino.

Ma all'epoca la sensazione era di paura dei vicini e anche di rifiuto, in quello che i media chiamavano «il villaggio della paura». «Ci sentivamo molto stigmatizzati», ricorda Mailen. Si racconta che nei villaggi circostanti i negozi non lasciavano entrare le persone di Epuyen.

Isabel Díaz, 53 anni, ricorda che suo padre Victor, che era presente alla festa di compleanno e aveva manifestato i primi sintomi dell'hantavirus, era stato definito «paziente zero». E che «la gente lo guardava male».

«È un calvario dopo l'altro»

«Ma non è colpa sua se ti ammali! O se sei di Epuyen, o se sei il "caso zero". O "figlia di". Nessuno vuole ammalarsi, né tanto meno contagiare qualcuno, né tantomeno perdere la propria madre», rantola Isabel, sopraffatta dalle lacrime. Sua madre, ammalatasi nel gennaio 2019, era la «paziente n. 6» tra gli 11 morti (su 34 casi).

Victor ricorda i sintomi, i dolori nel corpo, il sapore amaro in bocca. «È iniziata con la debolezza. Non avevo voglia di mangiare. Poi è comparsa una specie di macchia viola. Lo stesso giorno ho perso conoscenza».

Se il tempo non ha cancellato il ricordo dell'hantavirus, Epuyen ha in mente altri flagelli. Nelle ultime due estati, incendi sempre più voraci hanno devastato vaste aree forestali della zona, attaccando i 15 ettari di Victor.

«È un calvario dopo l'altro», dice ridendo, con la motosega in mano, dopo aver abbattuto 12 alberi carbonizzati. A 74 anni, dopo essere sopravvissuto all'hantavirus, al Covid e agli incendi, si sente immortale.