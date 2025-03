L'IA trova la molecola che fa dimagrire, addio ai farmaci per perdere peso?

Ecco come appare la molecola che frena l'appetito. Stanford University

Un team dell'Università di Stanford ha trovato una molecola che inibisce in modo specifico l'appetito, senza gli effetti collaterali dei farmaci convenzionali per la perdita di peso. La scoperta potrebbe cambiare radicalmente il trattamento dell'obesità.

Hai fretta? blue News riassume per te I ricercatori dell'Università di Stanford hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per scoprire la molecola BRP, che inibisce l'appetito.

Negli esperimenti sugli animali, la BRP ha ridotto l'assunzione di cibo del 50% entro quattro ore.

I risultati positivi aprono la strada a test sull'uomo, con il potenziale di inaugurare una nuova era nel trattamento dell'obesità. Mostra di più

La molecola BRP è un peptide naturale che agisce sul centro della fame nel cervello. I ricercatori della rinomata Stanford University l'hanno identificato utilizzando l'intelligenza artificiale (IA).

Uno speciale algoritmo ha analizzato decine di pro-ormoni per trovare nuovi principi attivi nella lotta contro l'obesità. Il risultato: il BRP potrebbe essere un'alternativa più delicata ai farmaci esistenti, come la semaglutide, spesso associata a effetti collaterali come nausea o atrofia muscolare.

«I recettori su cui agisce la semaglutide non sono localizzati solo nel cervello, ma anche nell'intestino, nel pancreas e in altri tessuti», spiega Katrin Svensson, assistente alla cattedra di patologia dell'Università di Stanford e coautrice dello studio.

«Per questo motivo il farmaco ha effetti di vasta portata. Il BRP, invece, interviene specificamente nella regione dell'ipotalamo, nel cervello, dove controlla l'appetito e il metabolismo».

Un effetto rapido ed efficace

Negli esperimenti condotti su animali - topi e maiali - il BRP ha mostrato un chiaro effetto: dopo sole quattro ore dalla somministrazione, l'assunzione di cibo è diminuita del 50%. Per periodi più lunghi, il trattamento ha portato a una significativa riduzione del peso, senza effetti collaterali riconoscibili.

La prospettiva di un soppressore dell'appetito privo di effetti collaterali sta facendo scalpore nella comunità scientifica. Mentre i farmaci esistenti spesso agiscono sull'intero organismo, il BRP potrebbe stabilire nuovi standard come principio attivo mirato.

Studi clinici in preparazione

I successi ottenuti negli studi sugli animali hanno aperto la strada agli studi clinici sull'uomo. Se il BRP dovesse avere successo anche in questi studi, potrebbe aiutare milioni di persone a controllare il proprio peso a lungo termine, e portare ad una potenziale svolta nel trattamento dell'obesità.

Quest'ultima è riconosciuta come un'epidemia globale con gravi conseguenze per la salute, come il diabete e le malattie cardiovascolari. Le iniezioni come Ozempic hanno fatto progressi, ma non tutti i pazienti possono tollerarle.

La scoperta della BRP potrebbe quindi rappresentare un passo decisivo per fornire un'opzione terapeutica più ampia e più tollerabile.