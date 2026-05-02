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Si era arenata Liberata nel Mare del Nord la megattera Timmy

SDA

2.5.2026 - 10:27

Una foto di Timmy mentre viaggia all'interno della sua vasca galleggiante trasportabile. (Foto archivio)
Una foto di Timmy mentre viaggia all'interno della sua vasca galleggiante trasportabile. (Foto archivio)
Keystone

La megattera che lottava per sopravvivere dopo essersi arenata al largo della costa tedesca è stata rilasciata nel Mare del Nord al largo della Danimarca, dopo essere stata trasportata su una chiatta, una sorta di vasca galleggiante trasportabile. Lo riporta la Bild.

Keystone-SDA

02.05.2026, 10:27

02.05.2026, 10:32

Animali. Al via un altro tentativo di salvataggio di «Timmy», la megattera bloccata nel Baltico tedesco

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Soprannominata Timmy dai media tedeschi, la balena era stata avvistata per la prima volta bloccata su un banco di sabbia il 23 marzo vicino alla città di Lubecca, prima di liberarsi e poi rimanere nuovamente incagliata diverse volte.

Sulla chiatta la balena è stata trasportata per oltre 400 chilometri in un viaggio di diversi giorni. Il mammifero marino giaceva da settimane in una baia poco profonda al largo dell'isola di Poel nei pressi di Wismar, nel Land del Meclemburgo Pomerania Anteriore.

La missione per il salvataggio del mammifero marino interessa ormai da settimane la Germania intera, con politici ed esperti che si sono divisi sulle sorti e le condizioni – a lungo precarie – di Timmy, che appaiono ora migliorate.

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