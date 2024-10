L'Alta Corte di Argovia ha confermato la sentenza di un tribunale di grado inferiore secondo cui il licenziamento sommario di un dipendente per molestie sessuali non era legale. Keystone

Un dipendente fa delle avances a una collega donna. Dopo una discussione, viene licenziato in tronco senza preavviso per molestie sessuali: l'uomo intraprende quindi un'azione legale contro l'azienda e il tribunale gli dà ragione.

tafi Andreas Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te «Sei una bella donna», ha scritto un dipendente di mezza età alla sua collega più giovane su Facebook.

Le sue avances hanno provocato una controversia sul lavoro e l'uomo è stato licenziato senza preavviso.

L'impiegato ha portato la questione in tribunale: l'Alta Corte di Argovia ha confermato la sentenza del Tribunale distrettuale di Kulm, che ha stabilito che il licenziamento era illegittimo. Mostra di più

Un dipendente di 53 anni di un'azienda voleva avvicinarsi a una collega di 20 anni. Nel febbraio 2022 le ha quindi inviato un messaggio su Facebook: «Sei una bella donna. Purtroppo irraggiungibile per me». Con un bacio e un'emoji rappresentante una scimmia.

Tre mesi dopo, nel maggio 2022, si è verificato un alterco verbale sul posto di lavoro tra l'uomo e la collega molto più giovane. Quest'ultima è stata quindi interrogata sull'accaduto da un superiore.

L'azienda ha reagito il giorno successivo licenziando in tronco l'impiegato, senza alcun preavviso.

Il messaggio non era «palesemente» una molestia sessuale

L'uomo non ha accettato il licenziamento e ha quindi portato il caso in tribunale, come riporta l'«Aargauer Zeitung».

Poco prima dell'incidente, lui stesso aveva dato le dimissione con effetto dal 31 agosto e ha fatto causa per ottenere il suo stipendio fino alla fine del periodo di preavviso ordinario e per la modifica della data di riferimento del rapporto di lavoro.

Al centro del caso c'è la domanda: il licenziamento in tronco per molestie sessuali è giustificato o meno?

In prima istanza, il tribunale distrettuale di Kulm ha stabilito che il comportamento scorretto dell'uomo non è stato abbastanza grave da giustificare un licenziamento sommario. Gli ha quindi riconosciuto il pagamento dello stipendio richiesto e un risarcimento.

L'azienda ha poi presentato ricorso all'Alta Corte di Argovia, senza successo. Questa ritiene che il messaggio di Facebook dell'uomo non sia «palesemente» una molestia sessuale, in quanto «il contenuto è principalmente un complimento, senza l'uso di parole o emoji chiaramente sessualizzate».

L'azienda avrebbe potuto adottare altre misure

Inoltre il dipendente non aveva una funzione superiore nei confronti della collega e quindi non aveva una maggiore responsabilità o un dovere di assistenza.

Dato che l'uomo aveva comunque rescisso il contratto di lavoro con il dovuto preavviso, l'azienda avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi di continuare il rapporto di impiego fino al termine concordato e, se necessario, di adottare misure per impedire il contatto personale tra lui e la donna.

Il tribunale sottolinea che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non tutte le molestie sessuali sul posto di lavoro sono motivo di licenziamento senza preavviso.

Questo avviene se il rapporto di fiducia è così profondamente scosso che non è più ragionevole aspettarsi la prosecuzione del contratto. I casi meno gravi devono essersi ripetuti nonostante gli avvertimenti per giustificare il licenziamento in tronco.