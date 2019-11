Liguria: riapre una corsia dell'A26, Genova fuori dall'isolamento

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/86fa9cde-f4df-4b5a-b1ff-f673e4ace0e2.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/86fa9cde-f4df-4b5a-b1ff-f673e4ace0e2.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/86fa9cde-f4df-4b5a-b1ff-f673e4ace0e2.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/86fa9cde-f4df-4b5a-b1ff-f673e4ace0e2.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/86fa9cde-f4df-4b5a-b1ff-f673e4ace0e2.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/86fa9cde-f4df-4b5a-b1ff-f673e4ace0e2.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Il porto di Hanstholm, sulla costa ovest dello Jutland in Danimarca, è situato in un punto estremamente ventoso del paese. Dato che qui l'energia eolica è in piena espansione, le strade sono spesso chiuse per consentire il transito di mezzi pesanti con a bordo giganteschi componenti di turbine eoliche.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/861e76e0-47cd-443d-870a-74d775af64e5.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/861e76e0-47cd-443d-870a-74d775af64e5.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/861e76e0-47cd-443d-870a-74d775af64e5.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/861e76e0-47cd-443d-870a-74d775af64e5.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/861e76e0-47cd-443d-870a-74d775af64e5.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/861e76e0-47cd-443d-870a-74d775af64e5.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un grosso cucciolo: in un centro per animali di Limpopo, in Sud Africa, Janie van Heerden e il suo cane Hunter si prendono cura di Jazz, una giraffa di nove giorni abbandonata dalla madre alla nascita.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/d48443d2-b76b-4486-bd4a-19f3e1d3e033.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/d48443d2-b76b-4486-bd4a-19f3e1d3e033.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/d48443d2-b76b-4486-bd4a-19f3e1d3e033.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/d48443d2-b76b-4486-bd4a-19f3e1d3e033.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/d48443d2-b76b-4486-bd4a-19f3e1d3e033.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/d48443d2-b76b-4486-bd4a-19f3e1d3e033.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Comodamente disteso: modello 3D del funerale di un uomo a bordo di una barca-tomba durante l'epoca vichinga in Norvegia.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/48589fb7-3bf4-4fdf-96b7-f50fe266fb61.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/48589fb7-3bf4-4fdf-96b7-f50fe266fb61.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/48589fb7-3bf4-4fdf-96b7-f50fe266fb61.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/48589fb7-3bf4-4fdf-96b7-f50fe266fb61.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/48589fb7-3bf4-4fdf-96b7-f50fe266fb61.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/25/48589fb7-3bf4-4fdf-96b7-f50fe266fb61.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Un giro di shopping piuttosto avventuroso: a Venezia, gli stivali di gomma sono tornati di moda. Il Nord Italia nord è ancora interessato da piogge e allagamenti.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/ea3bc5a6-aabe-4300-b7fc-c513570ddd79.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/ea3bc5a6-aabe-4300-b7fc-c513570ddd79.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/ea3bc5a6-aabe-4300-b7fc-c513570ddd79.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/ea3bc5a6-aabe-4300-b7fc-c513570ddd79.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/ea3bc5a6-aabe-4300-b7fc-c513570ddd79.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/ea3bc5a6-aabe-4300-b7fc-c513570ddd79.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A Mönchengladbach, in Germania, un treno regionale con 250 passeggeri a bordo ha colpito in pieno un'utilitaria che si trovava sui binari mentre le sbarre erano già chiuse. Il treno e l’auto, trascinata da quest'ultimo, si sono fermati solo 400 metri più in là. Il conducente della VW, 81 anni, è riuscito a mettersi in salvo prima della collisione. Quattro passeggeri del treno sono rimasti feriti.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/5d453db3-aa95-4b52-9ca2-0167ca34f6e6.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/5d453db3-aa95-4b52-9ca2-0167ca34f6e6.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/5d453db3-aa95-4b52-9ca2-0167ca34f6e6.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/5d453db3-aa95-4b52-9ca2-0167ca34f6e6.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/5d453db3-aa95-4b52-9ca2-0167ca34f6e6.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/5d453db3-aa95-4b52-9ca2-0167ca34f6e6.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Animali guardie del corpo: in una prateria di Cookham, in Inghilterra, gli alpaca sono incaricati di proteggere i tacchini dalle volpi. Questi animali hanno una innata avversione per tutti i canidi e cercano di scacciarli calpestandoli, dandogli calci e mordendoli.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/dd0a73dc-523c-4112-8675-709236af041b.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/dd0a73dc-523c-4112-8675-709236af041b.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/dd0a73dc-523c-4112-8675-709236af041b.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/dd0a73dc-523c-4112-8675-709236af041b.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/dd0a73dc-523c-4112-8675-709236af041b.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/dd0a73dc-523c-4112-8675-709236af041b.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Dritto in gola: durante un festival delle luci a New York, un coccodrillo luminoso invita i visitatori a entrare nella sua bocca.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/ce6200f2-5515-4a84-b6b0-3a788c8b03b8.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/ce6200f2-5515-4a84-b6b0-3a788c8b03b8.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/ce6200f2-5515-4a84-b6b0-3a788c8b03b8.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/ce6200f2-5515-4a84-b6b0-3a788c8b03b8.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/ce6200f2-5515-4a84-b6b0-3a788c8b03b8.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/ce6200f2-5515-4a84-b6b0-3a788c8b03b8.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>All'alba: vicino a Palm Beach, Florida (Stati Uniti), i raggi del sole squarciano la coltre di nuvole che sovrasta l'Oceano Atlantico.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/4e118032-8558-4c8b-a6dc-a3d01774655f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/4e118032-8558-4c8b-a6dc-a3d01774655f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/4e118032-8558-4c8b-a6dc-a3d01774655f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/4e118032-8558-4c8b-a6dc-a3d01774655f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/4e118032-8558-4c8b-a6dc-a3d01774655f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/22/4e118032-8558-4c8b-a6dc-a3d01774655f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Una mandria di cavalli in difficoltà: a Rheurdt, nella Bassa Renania, i vigili del fuoco hanno dovuto salvare otto cavalli islandesi intrappolati in una pozza di fango. Tre di loro erano già affondati fino al collo e completamente esausti.<br/>Immagine: Keystone/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/36311ba9-d6cd-4208-8665-9aaac0bc59d8.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/36311ba9-d6cd-4208-8665-9aaac0bc59d8.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/36311ba9-d6cd-4208-8665-9aaac0bc59d8.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/36311ba9-d6cd-4208-8665-9aaac0bc59d8.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/36311ba9-d6cd-4208-8665-9aaac0bc59d8.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/36311ba9-d6cd-4208-8665-9aaac0bc59d8.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Per amore della sua regione, Kristina Schappert, originaria del Saarland, si è fatta tatuare una Lyoner e una bottiglia di Maggi sulla coscia destra. La Lyoner è un prodotto regionale tipico di queste zone. Al disegno sono stati aggiunti anche due Saarlodris, personaggi dei cartoni animati della Saarländischer Rundfunk, nonché il detto «Hauptsach gudd Gess» («L’importante è mangiare bene»).<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/bad75d3b-1991-4232-b055-36daa2f660a0.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/bad75d3b-1991-4232-b055-36daa2f660a0.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/bad75d3b-1991-4232-b055-36daa2f660a0.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/bad75d3b-1991-4232-b055-36daa2f660a0.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/bad75d3b-1991-4232-b055-36daa2f660a0.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/bad75d3b-1991-4232-b055-36daa2f660a0.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Foglietto presidenziale: Donald Trump si rivolge ai giornalisti davanti alla Casa Bianca leggendo i propri appunti scritti a mano. Un altro scatto ha anche svelato il messaggio centrale che vi era iscritto: «Ho detto all’ambasciatore: non voglio niente, non voglio niente. Non voglio una contropartita, dite al presidente [Volodymyr] Zelensky di fare la cosa giusta. Era la mia risposta, non volevo niente.»<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/014a9f8f-fab0-42f9-b8fe-72adfaf41287.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/014a9f8f-fab0-42f9-b8fe-72adfaf41287.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/014a9f8f-fab0-42f9-b8fe-72adfaf41287.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/014a9f8f-fab0-42f9-b8fe-72adfaf41287.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/014a9f8f-fab0-42f9-b8fe-72adfaf41287.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/014a9f8f-fab0-42f9-b8fe-72adfaf41287.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Piegato: nel distretto austriaco di Spittal an der Drau, un pilone elettrico di una linea di 110 kV ha ceduto sotto il peso della neve. Le nevicate e le forti piogge degli ultimi giorni hanno causato enormi pericoli e disagi in alcune regioni austriache.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/0e5295fd-4f45-45ab-9ed7-2eb078d3ff8d.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/0e5295fd-4f45-45ab-9ed7-2eb078d3ff8d.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/0e5295fd-4f45-45ab-9ed7-2eb078d3ff8d.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/0e5295fd-4f45-45ab-9ed7-2eb078d3ff8d.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/0e5295fd-4f45-45ab-9ed7-2eb078d3ff8d.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/0e5295fd-4f45-45ab-9ed7-2eb078d3ff8d.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Lo stesso parrucchiere? La duchessa di Cornovaglia Camilla incontra un cane da terapia nel comune neozelandese di Kerikeri. Camilla e suo marito, il principe Carlo, sono in visita in Nuova Zelanda da quattro giorni.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/204cd2a4-f9cf-47bb-b0e9-fd2ff4316044.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/204cd2a4-f9cf-47bb-b0e9-fd2ff4316044.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/204cd2a4-f9cf-47bb-b0e9-fd2ff4316044.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/204cd2a4-f9cf-47bb-b0e9-fd2ff4316044.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/204cd2a4-f9cf-47bb-b0e9-fd2ff4316044.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/21/204cd2a4-f9cf-47bb-b0e9-fd2ff4316044.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Dolcemente: due giovani lontre d’Europa (Lutra Lutra) si rannicchiano l’una contro l’altra allo zoo di Zurigo.<br/>Immagine: Keystone/dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/ab3ae40a-1b5d-4f94-bec7-1b8b568135e4.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/ab3ae40a-1b5d-4f94-bec7-1b8b568135e4.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/ab3ae40a-1b5d-4f94-bec7-1b8b568135e4.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/ab3ae40a-1b5d-4f94-bec7-1b8b568135e4.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/ab3ae40a-1b5d-4f94-bec7-1b8b568135e4.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/ab3ae40a-1b5d-4f94-bec7-1b8b568135e4.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Nell’ambito dell’esercitazione multinazionale « European Advance 2019» organizzata sul sito di addestramento militare di Allentsteig in Bassa Austria, un carro armato a ruote Pandur Evolution è caduto in un fossato per ragioni ancora sconosciute. Due dei sei soldati a bordo del veicolo sono rimasti feriti e devono ancora essere curati in ospedale.<br/>Immagine: Keystone/APA/Bundesheer/Alfred MIesenböck</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/c1bfcb8b-794e-4cfe-95ae-7f5efbd77feb.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/c1bfcb8b-794e-4cfe-95ae-7f5efbd77feb.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/c1bfcb8b-794e-4cfe-95ae-7f5efbd77feb.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/c1bfcb8b-794e-4cfe-95ae-7f5efbd77feb.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/c1bfcb8b-794e-4cfe-95ae-7f5efbd77feb.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/c1bfcb8b-794e-4cfe-95ae-7f5efbd77feb.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Soprattutto, mai mollare: in una foresta innevata di Shenyang, nel nord-est della Cina, uno scoiattolo appollaiato su di un ramo alto si concede un pasto a base di frutta.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/88b4f6d7-6b61-4fb3-a37d-1b279528ca29.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/88b4f6d7-6b61-4fb3-a37d-1b279528ca29.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/88b4f6d7-6b61-4fb3-a37d-1b279528ca29.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/88b4f6d7-6b61-4fb3-a37d-1b279528ca29.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/88b4f6d7-6b61-4fb3-a37d-1b279528ca29.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/88b4f6d7-6b61-4fb3-a37d-1b279528ca29.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Cambio di stagione: ad Amburgo, il «padre dei cigni» Olaf Nieß conduce i cigni dell’Alster verso i loro quartieri invernali. L’Alster ospita circa 120 cigni reali che ritornano ogni anno, in primavera, nel loro territorio dopo essere stati portati nei loro quartieri invernali a novembre.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/556a83c1-32ce-4ef4-90cc-85bc20a8c660.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/556a83c1-32ce-4ef4-90cc-85bc20a8c660.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/556a83c1-32ce-4ef4-90cc-85bc20a8c660.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/556a83c1-32ce-4ef4-90cc-85bc20a8c660.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/556a83c1-32ce-4ef4-90cc-85bc20a8c660.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/556a83c1-32ce-4ef4-90cc-85bc20a8c660.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Pericolosa luce notturna: la scia di un razzo attraversa il cielo di Damasco, la capitale siriana. Le forze aeree israeliane hanno attaccato diverse decine di obiettivi in Siria, in risposta a un lancio missilistico iraniano proveniente da questo Paese.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/74bb2d32-5399-418d-95fc-e719f8ae07fe.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/74bb2d32-5399-418d-95fc-e719f8ae07fe.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/74bb2d32-5399-418d-95fc-e719f8ae07fe.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/74bb2d32-5399-418d-95fc-e719f8ae07fe.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/74bb2d32-5399-418d-95fc-e719f8ae07fe.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/74bb2d32-5399-418d-95fc-e719f8ae07fe.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Veduta aerea della nuova portaerei cinese: una foto satellitare mostra la prima portaerei dell’Esercito popolare di liberazione costruita sul territorio cinese, poco dopo il suo arrivo alla base navale di Sanya, sull’isola di Hainan. In precedenza, la portaerei era passata nei pressi di Taiwan, ma la manovra è stata mal accolta poiché considerata come un tentativo di intimidazione in previsione delle prossime elezioni.<br/>Immagine: Keystone/Maxar Technologies via AP</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/b366093f-0c47-4c2d-9e45-3fa5c11878f5.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/b366093f-0c47-4c2d-9e45-3fa5c11878f5.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/b366093f-0c47-4c2d-9e45-3fa5c11878f5.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/b366093f-0c47-4c2d-9e45-3fa5c11878f5.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/b366093f-0c47-4c2d-9e45-3fa5c11878f5.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/20/b366093f-0c47-4c2d-9e45-3fa5c11878f5.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Tracce di distruzione: un gatto seduto in mezzo alle macerie di una casa in Austria, nella quale si appresta probabilmente ad entrare attraverso un vetro rotto. L'abitazione è stata distrutta da una colata di fango. Il Paese è stato colpito da forti nevicate e precipitazioni intense.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/a267defb-f5db-4e95-bad5-a83681c4dc58.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/a267defb-f5db-4e95-bad5-a83681c4dc58.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/a267defb-f5db-4e95-bad5-a83681c4dc58.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/a267defb-f5db-4e95-bad5-a83681c4dc58.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/a267defb-f5db-4e95-bad5-a83681c4dc58.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/a267defb-f5db-4e95-bad5-a83681c4dc58.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>In avvicinamento verso Sydney: i cinque milioni di abitanti della più grande città australiana stanno subendo anche loro gli effetti degli incendi boschivi: una spessa coltre di fumo ricopre la città. Le autorità hanno fatto appello alla prudenza. Si raccomanda alle persone che soffrono di disturbi respiratori di non uscire di casa.<br/>Immagine: Keystone</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/6a325343-83a4-4684-ae72-73b83c2c5463.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/6a325343-83a4-4684-ae72-73b83c2c5463.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/6a325343-83a4-4684-ae72-73b83c2c5463.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/6a325343-83a4-4684-ae72-73b83c2c5463.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/6a325343-83a4-4684-ae72-73b83c2c5463.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/6a325343-83a4-4684-ae72-73b83c2c5463.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Saluto naso a naso: la duchessa di Cornovaglia Camilla viene accolta da un Maori con il tradizionale hongi. Il principe Carlo e sua moglie sono in visita in Nuova Zelanda.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/55c69170-0ccd-4fc4-a4e5-b78d4ed4f313.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/55c69170-0ccd-4fc4-a4e5-b78d4ed4f313.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/55c69170-0ccd-4fc4-a4e5-b78d4ed4f313.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/55c69170-0ccd-4fc4-a4e5-b78d4ed4f313.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/55c69170-0ccd-4fc4-a4e5-b78d4ed4f313.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/55c69170-0ccd-4fc4-a4e5-b78d4ed4f313.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Gioie dell'inverno: Cerca di afferrare dei fiocchi di neve con la lingua? O di mostrare al fotografo cosa pensa di lui? Il mistero che aleggia attorno a questo cavallo nella Foresta Nera innevata, al momento non è ancora stato svelato.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/198e8b27-19f0-42ae-aa90-ee5f99496eb3.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/198e8b27-19f0-42ae-aa90-ee5f99496eb3.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/198e8b27-19f0-42ae-aa90-ee5f99496eb3.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/198e8b27-19f0-42ae-aa90-ee5f99496eb3.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/198e8b27-19f0-42ae-aa90-ee5f99496eb3.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/198e8b27-19f0-42ae-aa90-ee5f99496eb3.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Protezione contro il fuoco: alcuni manifestanti si riparano con degli ombrelli vicino al Politecnico universitario di Hong Kong.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/dc53d919-8b03-40ba-8f2d-fe45c9bd0327.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/dc53d919-8b03-40ba-8f2d-fe45c9bd0327.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/dc53d919-8b03-40ba-8f2d-fe45c9bd0327.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/dc53d919-8b03-40ba-8f2d-fe45c9bd0327.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/dc53d919-8b03-40ba-8f2d-fe45c9bd0327.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/dc53d919-8b03-40ba-8f2d-fe45c9bd0327.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Immagini confortanti: alcuni membri della milizia terrorista dello Stato Islamico gettano un ultimo sguardo alle loro armi durante una cerimonia di resa nella provincia afgana di Nangarhar.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/18/29559f2f-cf93-47eb-8a55-129d82f300c3.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/18/29559f2f-cf93-47eb-8a55-129d82f300c3.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/18/29559f2f-cf93-47eb-8a55-129d82f300c3.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/18/29559f2f-cf93-47eb-8a55-129d82f300c3.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/18/29559f2f-cf93-47eb-8a55-129d82f300c3.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/18/29559f2f-cf93-47eb-8a55-129d82f300c3.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A Balve, in Germania, alcuni poliziotti hanno fatto uno scatto un po’ strano. Il loro radar mobile ha fatto 265 rilevazioni per degli eccessi di velocità in una zona con limite a 50 km/h. In un caso, tuttavia, nella cassetta delle lettere non arriverà nessuna multa: una VW Golf è passata a una velocità di 61 km/h nel momento stesso in cui una madre passava sul marciapiede con il suo passeggino.<br/>Immagine: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/18/a0e5ae11-6578-4a6a-a666-7cdf77c46aca.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/18/a0e5ae11-6578-4a6a-a666-7cdf77c46aca.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/18/a0e5ae11-6578-4a6a-a666-7cdf77c46aca.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/18/a0e5ae11-6578-4a6a-a666-7cdf77c46aca.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/18/a0e5ae11-6578-4a6a-a666-7cdf77c46aca.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/18/a0e5ae11-6578-4a6a-a666-7cdf77c46aca.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Alla scoperta di Venezia sulle passerelle: dopo una settimana, la pittoresca città lagunare è in preda a ricorrenti inondazioni. La scorsa domenica, la Serenissima è stata inondata per la terza volta. L’acqua è salita a 150 centimetri al di sopra del livello normale del mare.<br/>Immagine: dpa</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/dc3099cb-b3b8-4899-9509-08e02b01383f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/dc3099cb-b3b8-4899-9509-08e02b01383f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/dc3099cb-b3b8-4899-9509-08e02b01383f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/dc3099cb-b3b8-4899-9509-08e02b01383f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/dc3099cb-b3b8-4899-9509-08e02b01383f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/11/19/dc3099cb-b3b8-4899-9509-08e02b01383f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A fondo: mentre a Hong Kong continuano le proteste, il clima tra i manifestanti e la polizia è diventato sempre più teso. Le forze di sicurezza indicano che oltre ai cannoni ad acqua e il gas lacrimogeno, vengono anche utilizzate vere munizioni.<br/>Immagine: dpa</p>" } ]