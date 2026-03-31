Lili Hinstin è morta a 48 anni: guidò il Locarno Film Festival

Lili Hinstin al Filmfestival Locarno del 2020. KEYSTONE

Lili Hinstin, ex direttrice artistica del Locarno Film Festival, è morta a 48 anni dopo una lunga malattia. Aveva guidato la manifestazione ticinese per due edizioni, tra il 2018 e il 2020.

Redazione blue News fon

Lili Hinstin, già direttrice artistica del Locarno Film Festival per due anni, è scomparsa a 48 anni dopo una lunga malattia.

Di origine parigina, era stata scelta nell'agosto 2018 e aveva assunto ufficialmente l'incarico all’inizio di dicembre, succedendo a Carlo Chatrian, passato nel frattempo alla direzione della Berlinale.

La sua esperienza a Locarno si era conclusa dopo appena due edizioni: poco dopo il festival del 2020 era infatti stata annunciata la separazione, dovuta a divergenze di visione strategica.

Dal 2023 ricopriva il ruolo di direttrice della programmazione al Festival internazionale del film di Biarritz - Nouvelles Vagues.

Prima dell'arrivo in Ticino, Hinstin aveva diretto a partire dal 2013 la rassegna Entrevues Belfort. In precedenza, nel 2001, aveva fondato la società di produzione «Les Films du Saut du Tigre» ed era stata responsabile delle attività cinematografiche dell'Accademia di Francia a Roma tra il 2005 e il 2009.

Tra il 2011 e il 2013 aveva inoltre lavorato come vicedirettrice artistica del «Cinéma du Réel» di Parigi.