Una 13enne arriva in ospedale con l'influenza, ma i medici non riescono a salvarla

In Germania, Lilly Keller, 13 anni, muore dopo essere stata infettata dallo pneumococco, nonostante fosse stata vaccinata. Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente ed è deceduta dopo essere stata trasferita in un ospedale di Jena.

Lilly Keller, 13 anni, dello Stato tedesco della Sassonia-Anhalt, è morta a causa di un'infezione da influenza B, nonostante fosse stata vaccinata contro lo pneumococco.

Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e, nonostante gli intensi sforzi medici, non è stato possibile salvarla.

La famiglia ha deciso di donare i suoi organi. Mostra di più

La tragica morte di Lilly Keller, 13 anni, ha scosso profondamente la comunità di Rehehausen, nello Stato tedesco della Sassonia-Anhalt, e ha fatto notizia in tutta la Germania.

All'inizio sembrava che la ragazza avesse solo un'influenza, ma ben presto si è scoperto che si trattava dell'influenza B. Nonostante la vaccinazione contro gli pneumococchi, l'infezione si è diffusa velocemente e ha portato a un drammatico deterioramento della sua salute.

Lilly è stata inizialmente curata in Turingia, dove i medici hanno fatto tutto il possibile per combattere l'infezione. Nel giro di 24 ore le sue condizioni sono però peggiorate a tal punto che è stato necessario trasferirla. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvarle la vita, ma non è bastato.

I genitori della ragazza hanno deciso di donare gli organi di Lilly per dare una possibilità di vita ad altri bambini.

Sostegno della comunità

Un appello per le donazioni sulla piattaforma "Gofundme" ha già raccolto oltre 24'000 euro per aiutare la famiglia in questo momento difficile.

Gli organizzatori della raccolta fondi sottolineano l'importanza della solidarietà e del sostegno alla famiglia di Lilly.

«In questo momento difficile siamo uniti alla famiglia ed esprimiamo la nostra solidarietà e compassione donando il più bel addio possibile a Lilly. Ricordiamo la nostra solare Lilly con immensa tristezza».

