Tifosi dell'Alianza Lima all'opera. (foto d'archivio) Keystone

Almeno una persona è morta e 47 sono rimaste ferite allo stadio Alejandro Villanueva, sede della squadra peruviana Alianza Lima, durante un raduno di tifosi che ha provocato una calca risultata fatale. Lo riporta l'agenzia spagnola Efe.

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Il bilancio è stato confermato dal ministro della Sanità, Juan Carlos Velasco. Inizialmente, si era parlato del crollo di una parete della tribuna sud dello stadio, noto come Matute. Una notizia poi smentita dai vigili del fuoco, secondo cui la struttura dello stadio è in buone condizioni e non è crollata alcuna parete.