L'influencer tedesca Celinajoyy ha subito l'odio del web a causa di un'inversione di marcia nel tunnel del San Gottardo. TikTok / @celinajoyy

Dopo l'inversione di marcia nel tunnel del San Gottardo, una influencer tedesca è stata bombardata da numerosi commenti negativi. Adesso la tiktoker Celinajoyy si è difesa in un'intervista.

Hai fretta? blue News riassume per te L'influencer tedesca Celinajoyy ha fatto inversione di marcia nel tunnel del San Gottardo durante le sue vacanze.

Il sistema di navigazione l'ha informata di una deviazione di circa due ore e mezza. Ecco il perché della sua manovra nella galleria.

È rimasta scioccata dal fatto che «in un tunnel come questo vigono regole speciali». E della multa di 1.200 franchi che ha ricevuto.

La tiktoker ha lanciato poi una raccolta di donazioni per pagare la multa, prima di cancellare il video e pubblicare delle scuse.

«Ho solo 18 anni e questa è la prima volta che guido un'auto in un Paese straniero», si difende Celina K. nei media. Mostra di più

Ha «appena 18 anni e guidava per la prima volta un'auto in un Paese straniero», si è difesa l'influencer Celinajoyy – alias Celina K. – in un'intervista allo «20 Minuten».

La tiktoker è sorpresa di come alcuni leoni da tastiera hanno reagito alla sua rischiosa inversione di marcia nel tunnel del San Gottardo.

«Ho ricevuto una quantità infinita di commenti di odio, alcuni dei quali mi hanno insultata davvero pesantemente», ha detto la giovane conducente di Francoforte.

Una «scherzosa» raccolta di donazioni e poi le scuse

La 18enne ha raccontato su TikTok del suo avventuroso viaggio in Svizzera. La ragazza voleva tornare in albergo dopo una pattinata sul ghiaccio, ma per errore ha preso l'uscita sbagliata. È finita nella galleria del San Gottardo e il sistema di navigazione l'ha informata di un tempo di percorrenza di oltre due ore.

La neopatentata ha quindi fatto inversione di marcia nel tunnel e poco dopo è stata multata di 1.200 franchi e denunciata dalla polizia cantonale.

I leoni da tastiera si sono scagliati contro di lei quando in seguito all'incidente ha lanciato una raccolta di donazioni per pagare la multa, prima di cancellare il video e pubblicare delle scuse.

La TikToker tedesca si è ora scusata con un lungo post. Screenshot TikTok/@celinajoyy

Non vuole essere dipinta «come una bionda tedesca»

Sicuramente si è espressa «colloquialmente» nel video. «Era solo per dimostrare quanto male fosse iniziato il mio anno. Ma ovviamente sono consapevole di essere l’unica responsabile di tutto», afferma Celina.

La rattrista il fatto che ora venga dipinta «come una bionda tedesca» che «non conosce il tunnel del San Gottardo».

Naturalmente sa che in un tunnel non si può mai invertire la marcia, ma: «Il San Gottardo in questo senso è speciale, semplicemente perché è così lungo e quindi probabilmente è ancora più pericoloso che in altri tunnel».

La tiktoker ha già pagato la multa. Adesso vuole che gli haters (utenti che rivolgono insulti e parole d'odio sul web, ndt) sui social media si plachino e che i commenti d'odio finiscano.