Il riscaldamento globale sta alterando gli ecosistemi terrestri, portando la caravella portoghese a colonizzare le acque europee. Questo fenomeno ha già causato la chiusura di diverse spiagge in Italia, Francia e Spagna.

Il cambiamento climatico sta avendo un impatto significativo sugli ecosistemi globali, e la caravella portoghese ne è un esempio lampante.

Come riferito fra gli altri da «Virgilio», questa specie aliena, spinta dal riscaldamento globale, sta invadendo le acque europee, causando preoccupazione tra le autorità locali.

Recentemente, diverse spiagge nel sud-ovest della Francia, nel nord della Spagna e dell'Italia sono state chiuse a causa della presenza della Physalia physalis, il nome scientifico di questa creatura.

La caravella portoghese, originaria di acque più calde come quelle del Golfo del Messico, dell'Oceano Indiano e del Mar dei Caraibi, si sta spostando verso l'Europa a causa dell'aumento delle temperature. Questo fenomeno non è isolato, poiché molte specie stanno migrando in cerca di habitat più adatti alle loro esigenze, mentre altre aree diventano inospitali.

Non si tratta di una medusa

Nonostante la sua somiglianza con le meduse, la caravella portoghese è un essere vivente composto da quattro organismi zooidi interdipendenti.

I suoi tentacoli, lunghi fino a 30 centimetri, sono difficili da individuare e possono causare gravi reazioni cutanee a causa delle tossine che rilasciano. Posseggono delle spine e delle punte con le quali possono penetrare la pelle umana e ancorarsi alle povere vittime.

Anche per questo motivo le è stato affibbiato il soprannome di «medusa killer».

In caso di avvistamento, è fondamentale uscire dall'acqua e segnalare l'evento all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). È importante non danneggiare o rimuovere l'esemplare, poiché ogni creatura ha il diritto di essere protetta.

