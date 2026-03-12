L'Iran pubblica un video di propaganda animato... con i Lego

L'Iran sta rispondendo agli attacchi americani e israeliani con missili e droni, ma sta anche conducendo una guerra di propaganda, in particolare con un video animato in stile Lego con Donald Trump, missili e aerei da combattimento.

Agence France-Presse Basile Mermoud

Il video, realizzato dall'istituto statale iraniano Revayat-e Fath, è stato trasmesso dalla televisione nazionale all'indomani dell'offensiva americano-israeliana del 28 febbraio, in cui è stata uccisa la Guida Suprema, l'ayatollah Ali Khamenei.

Da allora, la sequenza di due minuti è stata condivisa sulle piattaforme di Meta e di X, raccogliendo decine di migliaia di «mi piace».

Privo di dialoghi, sembra essere stato progettato per avere un impatto internazionale in una guerra che ha gettato nel panico i mercati e diviso l'opinione pubblica mondiale.

Trump, Netanyahu e la scuola di Minab in stile Lego

Il video si apre con rappresentazioni in stile Lego del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, affiancato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e da una figura malvagia, che guarda un album intitolato «Epstein file» (sic).

Poi si vede Trump che preme un pulsante rosso per iniziare la guerra e invia un missile che colpisce quella che sembra un'aula scolastica.

Dopo che l'insegnante scrive sulla lavagna le parole «il mio Paese è la mia vita», lo schermo diventa nero. La scena successiva mostra uno zaino rosa e un paio di scarpe rosa tra le macerie di un attacco.

Questo spezzone fa riferimento al fatto che l'Iran ha accusato Stati Uniti e Israele di aver bombardato una scuola nel primo giorno di guerra nella città meridionale di Minab, uccidendo più di 150 persone, molte delle quali bambini.

Un messaggio in memoria delle vittime

Né gli Stati Uniti né Israele hanno ammesso di aver effettuato un attacco del genere, fino a quando lunedì il leader americano ha dichiarato che un'indagine era «in corso».

L'AFP non è riuscita ad accedere al sito per verificare in modo indipendente il bilancio delle vittime o le circostanze dell'incidente.

Sullo sfondo di una musica patriottica, il video mostra poi la risposta delle guardie rivoluzionarie, che attaccano Israele e le basi americane nella regione.

Il video si conclude con un messaggio che dice che è stato realizzato in memoria degli scolari uccisi dall'attacco, «martirizzati dai terroristi sionisti e americani».