L'Italia ha approvato un decreto che stabilisce che non verranno più inviate ai trasgressori le foto che gli autovelox scattano loro quando superano il limite di velocità. Questo perché è capitato che diverse persone, dopo la ricezione, si siano trovate in situazioni spiacevoli...

In Italia, in futuro, non saranno più inviate ai diretti interessati le foto scattate loro dagli autovelox. Questo è il risultato di un nuovo decreto del Ministero dei Trasporti votato per tutelare la privacy. Secondo il testo, gli automobilisti e i motociclisti che hanno superato i limiti di velocità riceveranno a casa solamente la notifica della multa.

Le foto di prova delle telecamere automatiche, sulle quali è possibile riconoscere anche i volti, rimangono alle autorità. Saranno utilizzate solo se i trasgressori presenteranno un'obiezione. Il regolamento si applica anche ai turisti stranieri che hanno subito un flash sulle strade italiane.

Rottura del matrimonio dopo una foto con l'autovelox

Secondo quanto riportato dal «Corriere della Sera», il decreto è già stato approvato dal Garante per la protezione dei dati personali.

In Italia, come in altri Paesi, è infatti capitato più volte che le foto degli autovelox abbiano messo in situazioni spiacevoli i trasgressori del codice della strada, perché nelle immagini si vedono anche altre persone che forse non avrebbero dovuto essere in macchina.

Alcuni matrimoni sarebbero addirittura finiti proprio per questo motivo.

Da sottolineare che l'Italia ha più di 11.000 autovelox, più di qualsiasi altro Paese europeo.

