Il lago di Bienne esondato lo scorso 14 dicembre Keystone

Nel mese di dicembre, molte stazioni di misurazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) hanno registrato nuovi livelli d'acqua record, fra cui quelli dei laghi di Bienne e di Costanza. La probabilità di inondazioni invernali aumenterà in futuro.

Valori elevati si registrano normalmente nei mesi estivi, da maggio ad agosto, e non in quelli invernali, precisa l'UFAM. Il precedente valore massimo del lago di Bienne nel mese di dicembre era di 429,45 metri. Lo scorso 13 dicembre, ha raggiunto i 430,44 metri. Il livello del Lago di Costanza era di 396,43 metri il 15 e il 16 dicembre, un record dal 1930.

Secondo l'UFAM, gli eventi meteorologici e alluvionali di novembre e dicembre dello scorso anno corrispondono agli scenari climatici e idrologici del futuro.

Si prevede infatti che periodi di siccità più lunghi in primavera e in estate si alterneranno a forti precipitazioni. La probabilità di inondazioni aumenterà in inverno, poiché con il riscaldamento climatico le precipitazioni saranno sempre più spesso sotto forma di pioggia anziché di neve.

Il maltempo di novembre e dicembre ha portato anche a un aumento dei livelli d'acqua nei fiumi. Ad esempio, i fiumi Arve, Gürbe, Kander e Sarine erano ad altissimo rischio di esondazione.

miho, ats