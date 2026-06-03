  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Mondiali 2026
  5. Champions League
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Siccità Il livello del Lago di Costanza scende al minimo storico

SDA

3.6.2026 - 16:36

Sulle rive del lago le barche sono arenate.
Sulle rive del lago le barche sono arenate.
Keystone

Nella parte occidentale del Lago di Costanza il livello dell'acqua è sceso al valore più basso mai misurato per il mese di giugno.

Keystone-SDA

03.06.2026, 16:36

03.06.2026, 16:42

Le cause sono imputabili alla mancanza di precipitazioni per lungo tempo nell'intero bacino di alimentazione del Lago di Costanza e le scarse quantità di neve in montagna.

Per mesi ha piovuto troppo poco, in particolare aprile è stato molto secco, ha affermato a Keystone-ATS Heinz Ehmann, responsabile della sezione qualità e utilizzo delle acque del Canton Turgovia.

Di conseguenza, anche in montagna non si è potuta accumulare abbastanza neve da innalzare in modo significativo il livello del lago con lo scioglimento.

Il Lago di Costanza reagisce in modo particolarmente sensibile a questi periodi di siccità. È, insieme al Walensee, l'unico tra i grandi laghi svizzeri a non essere regolato.

Di conseguenza, piene e magre si manifestano con effetti particolarmente marcati. Attualmente il livello si trova circa un metro al di sotto della media pluriennale di giugno.

Il basso livello dell'acqua influenza anche la compagnia di navigazione Untersee und Rhein (URh). A causa del livello ridotto del Reno dopo il deflusso dal lago, il tratto tra Stein am Rhein (SH) e Diessenhofen (TG) non è navigabile.

Indagini in corso. Trovato un cadavere nel Lago di Costanza, è di una persona caduta da un traghetto?

Indagini in corsoTrovato un cadavere nel Lago di Costanza, è di una persona caduta da un traghetto?

I più letti

Secondo un esperto lavare il bucato a 40 gradi fa male, ma è davvero così?
Cacciati per ristrutturare, ritrovano casa loro su Booking a 8'200 franchi al mese
Una balena di 12 t si spiaggia sulla costa francese, recuperata a tempo di record
Maddox elimina «Pitt»: il figlio di Angelina Jolie cambia ufficialmente cognome
Teo Mammucari non si presenta a «Domenica In», ma Mara Venier rompe il silenzio

Altre notizie

Sondaggio. Due svizzeri su tre favorevoli a misure per frenare popolazione

SondaggioDue svizzeri su tre favorevoli a misure per frenare popolazione

Ue-Ungheria. Magyar, «lavoriamo per accordo su fondi Ue bloccati entro domani»

Ue-UngheriaMagyar, «lavoriamo per accordo su fondi Ue bloccati entro domani»

Medio Oriente. L'Idf sequestra al largo di Cipro le barche della Flotilla

Medio OrienteL'Idf sequestra al largo di Cipro le barche della Flotilla