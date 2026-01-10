  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo il dramma di Crans-Montana Livigno vieta i giochi pirotecnici nei locali

SDA

10.1.2026 - 11:09

Diverse località stanno traendo insegnamento dalla tragedia di Crans-Montana.
Diverse località stanno traendo insegnamento dalla tragedia di Crans-Montana.
Keystone

«Mai più tragedie come quella di Crans-Montana». A Livigno stop a candele, bengala, fontane scintillanti e a qualsiasi altro articolo con fiamme libere all'interno di bar, ristoranti, discoteche, strutture ricettive.

Keystone-SDA

10.01.2026, 11:09

10.01.2026, 11:12

Il sindaco Remo Galli ha firmato un'ordinanza che introduce il divieto nella nota cittadina montana dove, tra meno di un mese, saranno assegnate le medaglie olimpiche di snowboard e freestyle. Lo riportano oggi le pagine locali di Repubblica, Il Giorno e Corriere della Sera.

Per i trasgressori sono state previste multe da 75 a 500 euro. «Abbiamo il dovere di fare il possibile per tutelare turisti, cittadini e giovani», ha spiegato Galli. Disposti anche controlli mirati della Polizia locale.

L'uso dei fuochi artificiali si è molto diffuso nei locali, e non solo durante feste ma anche in cene di compleanno al ristorante.

I più letti

Il padre del proprietario del bar «Le Constellation» parla per la prima volta
Il gestore de «Le Constellation» faceva prostituire donne pure in Svizzera
Chi è davvero l'uomo dietro a «Le Constellation»?
Trump: «Saremo in Venezuela per il petrolio! Mi sembra un po' troppo ovvio»
Le ispezioni di sicurezza antincendio sono a volte sospese per decenni. Ecco perché

Altre notizie

Svizzera. Swiss alle prese con nuove cancellazioni per il maltempo

SvizzeraSwiss alle prese con nuove cancellazioni per il maltempo

Tragedia di Crans-Montana. Tessuti cellulari per grandi ustionati: il lavoro del CHUV sotto pressione

Tragedia di Crans-MontanaTessuti cellulari per grandi ustionati: il lavoro del CHUV sotto pressione

Fiamme. In Australia dichiarato lo stato di calamità per gli incendi

FiammeIn Australia dichiarato lo stato di calamità per gli incendi