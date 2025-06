Lo chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura (fonte: www.maido.pe) Keystone

Mitsuharu «Micha» Tsumura, lo chef che nel 2009 ha fondato nel quartiere Miraflores di Lima il ristorante Maido ha vinto il «50 Best Restaurant». Secondo in classifica Asador Extebarri dl Atxondo (Spagna, Paesi Baschi), terzo Quintonil di Città del Messico.

Arrivare primi nella classifica annuale dei 50 migliori ristoranti al mondo, stilata dal mensile britannico «Restaurant» basandosi su un sondaggio che coinvolge chef, ristoratori, cultori e critici internazionali, non è poca cosa.

Ma, a questo, bisogna aggiungere che la culinaria in Perù è considerata una cosa seria sin dai tempi di Gastón Acurio, altro grande chef peruviano e, per questo, a Lima, televisioni, radio e siti web non parlano d'altro.

Nato a Lima nel 1981, in una famiglia di origine giapponese, l'infanzia di Mitsuharu «Micha» Tsumura come lo conoscono tutti in Perù, è trascorsa tra due culture che avrebbero profondamente segnato la sua visione della cucina: quella ereditata dalla famiglia e quella vissuta nelle strade di Lima.

Formatosi in arti culinarie e gestione di alimenti e bevande negli Stati Uniti, «Micha» è poi andato ad Osaka, in Giappone, dove ha lavorato in ristoranti tradizionali come Seto Sushi, specializzato in sushi, e Imo to Daikon, dedicato alla cucina degli izakaya, le popolari taverne giapponesi, riporta il sito Perú21

Al suo ritorno in Perù, dopo un periodo all'Hotel Sheraton dove si è appassionato degli incroci tra la culinaria peruviana e quella giapponese, ha fondato a 28 anni il Maido, il cui nome in giapponese significa «grazie per essere sempre venuti», oggi un riferimento mondiale della cosiddetta cucina Nikkei, la fusione culinaria che usa ingredienti peruviani e tecniche giapponesi.

«La cucina Nikkei non è una moda passeggera, è un modo per intendere la mescolanza razziale come forza creativa. Se oggi siamo in cima, è perché prima c'erano mani che seminavano, migravano, resistevano e sognavano. Dobbiamo loro tutto», aveva previsto già sei anni fa, intervistato da Perú21.