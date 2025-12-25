Lo sapevate che ancora 70 anni fa in Scozia il giorno di Natale si lavorava?

Immagine illustrativa KEYSTONE

Il giorno di Natale a casa dal lavoro, per gli scozzesi, è una conquista non così lontana come si potrebbe pensare. Ecco il racconto che affonda le sue radici nel 1500.

Mentre ci avviamo alla conclusione di un lungo anno, è finalmente il momento di rilassarsi e concedersi qualche cena in compagnia, qualche momento libero.

Tra la gioia e il caos delle feste, fermatevi un attimo e provate a immaginare come sarebbe un mondo senza il Natale.

Potrebbe sembrare la trama di un banale film festivo per bambini, ma questa è stata la realtà per secoli in Scozia. Come se non bastasse, potreste rimanere scioccati nello scoprire che non è passato molto tempo da quando la festività è stata vietata nel Paese.

La regina Elisabetta II (davanti a sinistra), sostiene la figlia Anne al Balmoral Castle, in Scozia. Era il 1951 e per la popolazione scozzese il giorno di Natale non era una festa nazionale. KEYSTONE

Nel XVI secolo nacque la Chiesta protestante di Scozia

Per capire perché il Natale non veniva festeggiato in Scozia per un lungo periodo, dobbiamo prima tornare al XVI secolo, in particolare alla Riforma scozzese. In quel tempo vi fu infatti la fondazione della Chiesa protestante di Scozia.

Prima di questo importante cambiamento, gli scozzesi partecipavano alle celebrazioni natalizie. Tuttavia, a seguito della Riforma scozzese, queste furono di fatto messe al bando dalla Chiesa.

Scomunica e carcere, a partire dal 1640

La Chiesa di Scozia cercò di prendere le distanze dalla festività, considerandola un simbolo della stravaganza cattolica. Invece, mirava a promuovere uno stile di vita più semplice e «puro». Successivamente, il riconoscimento pubblico del Natale divenne sempre più disapprovato. In breve tempo, gli scozzesi rischiarono persino la scomunica se venivano sorpresi a celebrare tale festività.

Questa tensione continuò fino al 1640, quando la situazione raggiunse il culmine. Fu promulgata una legge del Parlamento che rendeva ufficialmente illegale la celebrazione del Natale, con pene severe per chi disobbediva. Una volta promulgata, la legge fu applicata rigorosamente e chi veniva sorpreso a violarla veniva spesso incarcerato.

Divieto revocato nel 1712, ma per più di 200 anni non fu una festa nazionale

Alla fine, il divieto natalizio fu revocato nel 1712 e gli scozzesi iniziarono gradualmente a celebrare. Nonostante la continua disapprovazione della Chiesa per la festività, i cittadini iniziarono a festeggiarla privatamente nelle proprie case durante il XVIII secolo.

Tuttavia, ci sarebbe voluto un bel po' di tempo prima che il Natale tornasse a essere festeggiato pubblicamente. In epoca vittoriana, aveva riacquistato molta popolarità, ma solo nel 1958 fu ufficialmente riconosciuto come festa nazionale.