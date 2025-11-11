In mostra al Château di Morges (VD) i segreti dello spionaggio e della resistenza in Svizzera e in Europa durante la Seconda Guerra mondiale. Keystone

Il Castello di Morges (VD) si interessa al ruolo della Svizzera in fatto di spionaggio e resistenza durante la Seconda Guerra mondiale. La mostra, intitolata «Top secret», conta più di 500 oggetti.

Keystone-SDA SDA

Aperta da giovedì e fino al 20 dicembre 2026, essa rivela che la Svizzera nonostante la sua neutralità, è servita «come terreno d'azione per le spie degli Alleati, nonché da base logistica per i sistemi di resistenza», indica il Castello di Morges in una nota.

L'esposizione mostra così «il coinvolgimento decisivo della Svizzera nella guerra segreta che si è svolta tra il 1939 e il 1945». Sullo sfondo, racconta anche «la nascita dei servizi segreti moderni e offre uno sguardo sugli inizi della guerra fredda», prosegue il comunicato.

Si tratta di un'opportunità per scoprire questo lato spesso sconosciuto della storia elvetica attraverso un percorso immersivo e didattico, che include trasmissioni criptate e operazioni clandestine.

A margine della mostra, a partire da gennaio inizierà un ciclo di conferenze sul tema dello spionaggio.