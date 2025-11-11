  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Storia Lo spionaggio durante la seconda guerra mondiale in mostra al Castello di Morges

SDA

11.11.2025 - 17:30

In mostra al Château di Morges (VD) i segreti dello spionaggio e della resistenza in Svizzera e in Europa durante la Seconda Guerra mondiale.
In mostra al Château di Morges (VD) i segreti dello spionaggio e della resistenza in Svizzera e in Europa durante la Seconda Guerra mondiale.
Keystone

Il Castello di Morges (VD) si interessa al ruolo della Svizzera in fatto di spionaggio e resistenza durante la Seconda Guerra mondiale. La mostra, intitolata «Top secret», conta più di 500 oggetti.

Keystone-SDA

11.11.2025, 17:30

11.11.2025, 17:33

Aperta da giovedì e fino al 20 dicembre 2026, essa rivela che la Svizzera nonostante la sua neutralità, è servita «come terreno d'azione per le spie degli Alleati, nonché da base logistica per i sistemi di resistenza», indica il Castello di Morges in una nota.

L'esposizione mostra così «il coinvolgimento decisivo della Svizzera nella guerra segreta che si è svolta tra il 1939 e il 1945». Sullo sfondo, racconta anche «la nascita dei servizi segreti moderni e offre uno sguardo sugli inizi della guerra fredda», prosegue il comunicato.

Si tratta di un'opportunità per scoprire questo lato spesso sconosciuto della storia elvetica attraverso un percorso immersivo e didattico, che include trasmissioni criptate e operazioni clandestine.

A margine della mostra, a partire da gennaio inizierà un ciclo di conferenze sul tema dello spionaggio.

I più letti

«Io non ci sono più»: Valentina lascia Domenico in diretta tv
Ecco perché lo chef brasiliano Saulo Jennings si è rifiutato di cucinare per il principe William
La BBC è al tappeto... e Trump continua a colpirla
Si profila un crollo globale della borsa? Ecco l'analisi dell'esperto di Raiffeisen
Dopo il volo diretto più lungo al mondo, si va verso un altro record nei cieli

Altre notizie

Asta. Un diamante blu venduto per oltre 25 milioni di dollari a Ginevra

AstaUn diamante blu venduto per oltre 25 milioni di dollari a Ginevra

Giustizia. Incendio al ristorante sul Glacier 3000, assolta la responsabile della ristorazione

GiustiziaIncendio al ristorante sul Glacier 3000, assolta la responsabile della ristorazione

In carcere per 10 anni. Il figlio di Gheddafi è stato rilasciato dalla prigione in Libano, ha chiesto asilo in Svizzera?

In carcere per 10 anniIl figlio di Gheddafi è stato rilasciato dalla prigione in Libano, ha chiesto asilo in Svizzera?