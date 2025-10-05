Uno sfarzo reale di cui gli svizzeri hanno sempre fatto a meno: la regina Elisabetta II e il suo figlio maggiore, il principe Carlo, allora erede al trono, nell'ottobre 1996 durante l'apertura annuale del Parlamento alla Camera dei Lord a Londra. Keystone

Lo storico reale Michael van Orsouw si chiede perché la Svizzera non sia mai stata governata da una regina o da un re. Ecco una conversazione con blue News sui Confederati indifesi, gli Asburgo e il realismo cantonale.

Michael van Orsouw è uno storico della corona, drammaturgo e autore. Nel suo ultimo libro «Sisis Zuflucht. Kaiserin Elisabeth und die Schweiz» (Il rifugio di Sissi. L'imperatrice Elisabetta e la Svizzera), Elisabetta d'Austria svolge il ruolo di protagonista. L'imperatrice ha visitato il nostro Paese nove volte.

Sebbene la Confederazione non abbia una tradizione regale, le storie delle case reali affascinano anche qui. Lo dimostra anche l'attuale mostra «Reali in visita» al Museo Nazionale Svizzero di Zurigo, che van Orsouw ha co-curato.

Michael van Orsouw, come storico, come si rende conto che il tempo passa?

Naturalmente mi accorgo del fatto che un minuto passa dopo l'altro, ma non ho un rapporto particolare con il tempo che scorre. Come storico sono comunque più interessato alle dimensioni lunghe. Cerco di classificare i piccoli dettagli nel quadro generale.

Se i media scandalistici e internet fossero già esistiti nel Medioevo o nella prima età moderna: anche le famiglie reali come i Windsor di Londra sarebbero state menzionate in modo così popolare come lo sono oggi?

Sì, ne sono convinto. Ma non l'ho sempre pensato.

Perché no?

Pensavo che l'interesse per le famiglie di sangue blu fosse un prodotto puramente mediatico. La prova che mi sbagliavo l'ho avuta studiando la visita dell'imperatore Giuseppe II in Svizzera nel 1777. Sebbene all'epoca non esistessero praticamente giornali, in questo Paese la gente si affollava ai bordi delle strade per scorgere il monarca asburgico.

Da dove deriva il fascino che l'aristocrazia esercita sugli svizzeri, anche se molti di noi sono orgogliosi delle proprie radici democratiche?

Forse ha a che fare con il fatto che la Svizzera non ha mai avuto una propria famiglia reale. Ecco perché per molti di noi è ancora più emozionante quando una regina o un re vengono a farci visita. I reali di ieri e di oggi sono una sorta di super celebrità.

Ma anche in Svizzera i cittadini sembrano avere un debole per i reali. Nello sport nazionale della lotta svizzera, il miglior lottatore non viene incoronato campione svizzero, ma re.

E Migros, che ama essere così democratica, ha in assortimento un tipo di caffè chiamato Café Royal. Nel Paese un marchio di caffè dovrebbe chiamarsi Café Democratie. Ma non avrebbe lo stesso fascino. Ecco perché il grande distributore preferisce decorare i suoi negozi con un caffè regale (ride).

Il nostro fascino per la corona ha forse a che fare con la ricerca di modelli di riferimento?

Credo meno alla funzione di modello, anche perché gli aristocratici di oggi vivono in una campana di vetro. Ciò che può affascinare è l'ostentazione, il glamour e la pomposità, così come i loro fallimenti.

I nostri vicini, Germania, Francia, Italia e Austria, un tempo erano governati da imperatrici e imperatori o da re e regine. Perché non noi?

In ultima analisi, questa è stata la decisione del popolo svizzero, che nella sua costituzione del 1848 ha deciso di non volere una regina o un re, ma di essere una democrazia.

Un amico ha recentemente commentato che la Svizzera è probabilmente troppo piccola per una casa reale. Ma non può essere vero: il Belgio è ancora più piccolo e ancora oggi ha una famiglia reale.

Ha ragione, non c'era e non c'è alcun requisito sulla grandezza di un Paese per potersi definire un regno.

Gli Asburgo sono stati una famiglia aristocratica particolarmente influente in questo Paese a partire dal XIII secolo. La famiglia risiedeva nel Canton Argovia prima di trasferirsi in Austria.

Probabilmente la famiglia credeva che nel Paese vicino a est avrebbe avuto un futuro migliore per realizzare la sua idea di impero paneuropeo.

E così avvenne: gli Asburgo regnarono per oltre 600 anni nelle terre che poi formarono l'Austria-Ungheria, con molti territori assoggettati, prima che la monarchia crollasse nel 1918.

Perché gli Asburgo, nel loro periodo di massimo splendore, non hanno fatto proclamare uno dei loro re della Svizzera, o almeno non hanno inviato un principe nel nostro Paese come nuovo leader?

Sarebbe stata certamente un'opzione. Ci furono anche ripetuti sforzi in questa direzione. Ma gli Asburgo subirono una serie di sconfitte in guerra contro la Confederazione nel XIV e XV secolo, che ne assicurarono l'indipendenza.

In Svizzera c'erano diverse famiglie aristocratiche influenti che hanno giocato un ruolo dominante per secoli. La sola famiglia von Wattenwyl di Berna possedeva più di 60 castelli, palazzi e manieri tra il XVI e il XIX secolo. Queste famiglie non avevano personaggi che pensavano di essere destinati a cose più grandi? Dopo tutto, Napoleone I si incoronò imperatore nel 1804.

Naturalmente, anche in questo Paese c'erano famiglie convinte che qualcuno dei loro ranghi fosse «nato per la grandezza» perché era un ragazzo molto intelligente. Ma non se ne fece nulla. Con la Rivoluzione francese, il crollo dell'Ancien Régime nel 1798 e la presa di potere di Napoleone, tali sforzi furono completamente spazzati via.

Il dipinto del ritrattista francese Francois Gerard (1770-1837) mostra Napoleone I dopo essersi incoronato imperatore il 2 dicembre 1804. Keystone

Il nuovo sovrano avrebbe voluto rendere tutti democratici, almeno sulla carta. Oggi sappiamo che le conquiste democratiche dell'epoca furono mantenute solo da un regime di terrore. Tra l'altro, in questo periodo fu inventata la ghigliottina.

Intorno al 1800, Napoleone I dominava l'Europa e anche la Svizzera era sotto il suo controllo. Come si può immaginare?

I suoi generali marciarono nel Paese e lo occuparono. La Svizzera divenne uno Stato vassallo, fu proclamata una nuova costituzione e Aarau divenne la capitale.

Dopo la caduta di Napoleone nel 1814, i monarchi europei tornarono saldamente in sella. Allo stesso tempo, secondo gli storici, la Confederazione Svizzera era al suo punto più basso.

Se fosse davvero al suo punto più basso non sta a me giudicarlo. Il fatto è che i 22 cantoni dell'epoca erano legati da una forma di governo problematica. La Confederazione non era uno Stato federale come oggi, ma una Confederazione di Stati.

Cosa significa questo in termini concreti?

I governi cantonali potevano prendere da soli molte decisioni, mentre il Governo federale non aveva alcuna voce in capitolo, a differenza di oggi. Di conseguenza, la Confederazione era spesso incapace di agire politicamente, economicamente e militarmente. Per molto tempo non fu chiaro se la Confederazione sarebbe sopravvissuta come Stato indipendente.

All'epoca alcuni cantoni svizzeri avevano valute e unità di misura diverse...

Esattamente. E i dazi doganali venivano riscossi sul trasporto delle merci: un barile di vino trasportato da Ginevra a Rorschach veniva tassato più volte lungo il percorso.

Anche se queste tariffe non erano così alte come il 39% che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha recentemente imposto alla Svizzera, erano comunque fastidiose e anti-business.

All'epoca la Germania propose di istituire un Regno di Elvezia. Il «Frankfurter Allgemeine Zeitung» scrisse nel 1818: «È davvero ora che la Svizzera abbia un padrone».

Anche all'interno della Confederazione vi erano voci che ritenevano che un regno fosse la soluzione migliore. Ma tali idee non ottennero il sostegno della maggioranza.

Ciò era dovuto anche al fatto che non c'era quasi nessuno spirito pubblico: ogni cantone pensava soprattutto a se stesso. Solo all'ultimo momento, nel 1815, i 22 cantoni si riunirono per formare un nuovo trattato federale.

Dalla Costituzione federale del 1848, in Svizzera non esiste più una nobiltà con privilegi riconosciuti dallo Stato.

L'abolizione della nobiltà in questo Paese era già iniziata mezzo secolo prima. Con l'invasione delle truppe francesi nel 1798 e la proclamazione della Repubblica Elvetica, i privilegi delle proprietà e della nobiltà furono ufficialmente aboliti.

La Costituzione federale originale del 1848 durante una cerimonia nel palazzo del Parlamento nel settembre 2023 (foto d'archivio). sda

Dopo il 1815, le vecchie classi superiori tornarono a occupare posizioni di potere, ma senza alcuno status giuridico speciale. Con la Costituzione federale del 1848, l'uguaglianza giuridica di tutti i cittadini svizzeri fu finalmente sancita e il capitolo «Regno di Svizzera» fu definitivamente seppellito.

Questo significa che non sono gli svizzeri difensivi a essere «colpevoli» del fatto che non ci sia mai stata una regina o un re a capo del nostro Paese, ma piuttosto l'ancora proverbiale elitarismo cantonale?

A prima vista, si potrebbe pensare di sì.

Cosa ne pensate del titolo «Lo spirito cantonale come stop al re»?

Ammetto che sarebbe un bel titolo, ma secondo me è troppo breve, perché c'era molto di più in gioco.