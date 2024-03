Lo stupratore e omicida seriale partecipa tranquillamente a un quiz alla TV francese

Il simpatico concorrente di un quiz show François Vérove si è rivelato essere un criminale a sangue freddo due anni dopo la sua apparizione in TV. Screenshot France 2

Sei concorrenti rispondono alle domande del presentatore in un quiz show popolare, che va in onda su France 2. Nessuno si rende conto che uno di loro è uno stupratore seriale ricercato, responsabile anche di diversi omicidi.

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo sulla cinquantina appare in un quiz show francese.

François Vérove parla in modo rilassato della sua vita di poliziotto.

Due anni dopo, si scopre che è un pluriomicida e stupratore ricercato. Mostra di più

Come ogni sera della settimana (tranne la domenica), sei concorrenti si sfidano nel quiz show della TV francese «Tout le monde veut prendre sa place», che va in onda nel prime time su France 2.

In un giorno di febbraio 2019, nelle postazioni dei concorrenti c'erano tre uomini e tre donne.

Il presentatore introduce i suoi ospiti uno per uno. Presenta al pubblico François Vérove come candidato numero tre. L'uomo barbuto sorride e inizia a chiacchierare con il celebre presentatore Nagui. L'allora 57enne parla con sicurezza e umorismo del suo periodo in polizia.

Il pubblico in studio applaude con garbo e apprezzamento.

Pour tous les passionnés du Grêlé, grâce à un scoop de @MarianneleMag et la piste donnée par @Patourancheau on peut voir à quoi il ressemblait en vrai et comment il s'exprimait. La découverte est dingue. pic.twitter.com/uoMaDa9c4x — Decimaitre (@Decimaitre) March 12, 2024

La rivista francese «Marianne» ha ora scoperto ciò che nessuno poteva immaginare all'epoca: il signore ben vestito, con la giacca scura, era uno dei peggiori omicidi seriali degli anni Ottanta e Novanta.

Vérove ha rapito e violentato diverse ragazze nell'area di Parigi. Non è mai stato catturato. Si ritiene che sia anche responsabile di tre omicidi. È tuttora considerato il principale sospettato di altri due omicidi.

Crimini abominevoli

Il colpevole di questi crimini è rimasto senza un volto e senza un nome per anni. Ciononostante, nei ranghi della polizia era iniziata a circolare la voce che il ricercato potesse essere un agente delle forze dell'ordine. Alcune delle vittime infatti, erano state ammanettate in modo professionale.

I sopravvissuti ai suoi eccessi violenti hanno riferito che l'autore del reato fingeva di essere un agente di polizia e che aveva anche una perfetta padronanza del linguaggio dei gendarmi.

Si cercava «il butterato»

Le vittime potevano riconoscere le cicatrici dell'acne sul suo volto. La stampa francese lo ha quindi soprannominato «Le Grêlé» (il «butterato»). Tutti questi indizi non hanno però permesso alla polizia di mettersi sulla strada giusta durante la caccia all'uomo.

Nel 2021, la Gendamerie francese ha finalmente provato un nuovo metodo di ricerca. Ha convocato centinaia di agenti di polizia che erano in servizio nella regione all'epoca della serie di crimini. Anche Vérove è stato convocato per un confronto del DNA.

Al più tardi a questo punto, lo stupratore omicida deve essersi reso conto che la rete si stava ineluttabilmente stringendo intorno a lui.

Lettera di addio con confessione

Vérove ha scelto il suicidio ancor prima che l'impronta genetica potesse condannarlo. Ha detto addio alla moglie, che ne ha denunciato la scomparsa tre giorni dopo. Poco dopo è stato trovato morto in un appartamento in affitto a Le Grau-du-Roi, comune dell'Occitania di circa 8.000 abitanti, che dà sul Mar Mediterraneo.

L'autopsia ha confermato il suicidio.

In una lettera di addio alla moglie confessa i suoi orribili crimini. Vérove parla della sua «infanzia difficile», degli «impulsi improvvisi» e di «una rabbia folle» che lo hanno spinto a commettere i suoi atti orribili.

Il riscontro del DNA ha recentemente confermato la sua identità di omicida seriale ricercato.