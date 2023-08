Lo svizzero Dani Arnold: «Chiunque avrebbe potuto aiutare lo sherpa sul K2»

L'alpinista professionista Dani Arnold in primo piano e, sotto, il suo collega Stephan Siegrist, in un'immagine d'archivio. KEYSTONE

I turisti hanno scavalcato un portatore in difficoltà sul K2 senza aiutarlo. L'alpinista professionista Dani Arnold non è sorpreso da questo dramma. I tour commerciali sulla vetta sono uno sviluppo tragico, lontano dall'alpinismo serio, dice l'uomo di Uri.

Hai fretta? blue News riassume per te Il filmato di un drone mostra decine di persone sul K2 che scavalcano uno sherpa ferito per raggiungere la vetta invece di soccorrerlo. L'uomo è poi deceduto.

Dani Arnold, un alpinista professionista di Uri, critica i turisti del K2 che partecipano a questi tour senza conoscerne la natura.

Arnold: «È uno sviluppo tragico, lontano dall'alpinismo serio». Denuncia il fatto che nessuno ha aiutato la vittima.

Gli avventurieri del K2 sono cacciatori di vette che vedono ogni scalata come un viaggio egoistico per la propria collezione di trofei. Mostra di più

L'alpinista professionista svizzero Dani Arnold è tornato a casa solo da pochi giorni dopo il suo viaggio in Perù. L'uomo arrampica da quando era bambino, ha scalato alcune delle cime più alte del mondo e ha battuto alcuni record.

Il 12 giugno 2023, ad esempio, è diventato il primo alpinista solitario a scalare tutte e tre le creste del Salbit a tempo di record. Ha impiegato 9 ore, 36 minuti e 55 secondi, percorrendo 2.311 metri di dislivello e 8,48 chilometri. Il Salbitschijen è una montagna alta 2.985 metri nelle Alpi urane.

Il dramma sul K2 non ha sorpreso il 39enne professionista. «Questo sviluppo si profila da anni. È una catastrofe umana», ha dichiarato in un'intervista a blue News.

Molti dei tour commerciali sulla vetta promettono troppo ai neofiti dell'alpinismo. Questo nonostante il fatto che i turisti avventurosi non siano in grado di montare nemmeno un rampone.

Il requisito fondamentale per qualsiasi tour in montagna: «In questi tour, il raggiungimento della vetta è quasi garantito. È un'assurdità, non funziona affatto», dice Arnold. Molto spesso le condizioni meteorologiche non sono buone, ma la spedizione in vetta la si fa lo stesso, mettendo a rischio la vita.

L'esperienza viene venduta dai fornitori di tour del K2 con guida commerciale come un trofeo per tutti: «Le persone credono che il denaro possa comprare tutto, e le loro menti sono spente».

Chiunque avrebbe potuto aiutare la vittima dell'incidente

Quando Dani Arnold pensa al dramma del K2 trova parole chiare: «Chiunque avrebbe potuto aiutare. Invece la gente corre in vetta per soddisfare il proprio ego».

Arnold non ammette scuse sul fatto che gli avventurieri non avrebbero potuto pensare lucidamente a causa della scarsa presenza di ossigeno sulla montagna. La maggior parte di loro si arrampica con le bombole di ossigeno.

«Questi non sono alpinisti, acquistano solo un programma in cima alla montagna come una nuova avventura», afferma Arnold, che è stato spesso paragonato dai media allo straordinario alpinista Ueli Steck.

Quest'ultimo ha avuto un incidente sul Monte Everest in Nepal nel 2017, all'età di 40 anni, durante un tentativo di record.

Perché proprio il K2?

Dani Arnold non riesce a capire perché gli alpinisti non professionisti debbano necessariamente puntare al K2. «Perché questi turisti, che non sanno nemmeno mettersi un rampone da soli, non possono accontentarsi di una vetta di 5.000 metri? Perché deve essere la vetta di 8.000 metri più difficile del mondo?», si chiede.