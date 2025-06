SwissPass Login introduce il login a due fattori per tutti. Screenshot

SwissPass sta rendendo più difficile il login: da metà maggio è necessario un codice aggiuntivo per entrare nell'account. Il motivo è una serie di truffe con conti violati.

A maggio la polizia cantonale del Vallese ha messo in guardia da una nuova ondata di frodi online. Dall'inizio dell'anno, nel Cantone sono stati registrati 16 casi di account SwissPass violati.

Gli autori hanno utilizzato dati di accesso rubati, hanno acquistato biglietti ferroviari a nome di qualcun altro e hanno causato danni per diverse migliaia di franchi.

Nonostante le numerose richieste di informazioni, la polizia non ha fornito ulteriori dettagli sulle azioni dei truffatori, per non compromettere le indagini in corso.

Anche l'Alliance SwissPass, che gestisce il login centrale per le FFS e altre aziende di trasporto, ha inizialmente mantenuto un basso profilo. Ma l'associazione non è rimasta inattiva, come ha rivelato su richiesta.

Dal 13 maggio, per tutti i clienti SwissPass è obbligatorio un «codice di sicurezza» aggiuntivo. Chiunque voglia accedere al proprio conto cliente da un dispositivo sconosciuto deve inserire questo codice.

In questo modo si evita che i criminali possano accedere in modo inosservato a un conto con dati rubati.

La «passkey» sarà introdotta a giugno

Anche prima gli utenti potevano proteggere volontariamente il proprio account con l'autenticazione a due fattori (2FA), ad esempio utilizzando un codice SMS.

Questo richiede un numero di cellulare verificato nel profilo del cliente. Per le modifiche sensibili, come l'indirizzo e-mail, è necessario un ulteriore codice di conferma.

Poiché molti non hanno ancora attivato queste funzioni di protezione, il codice di sicurezza è ora obbligatorio per tutte le nuove registrazioni.

SwissPass annuncia inoltre un'ulteriore innovazione per gli utenti esperti di tecnologia: da giugno sarà possibile effettuare il login con «Passkey», senza password.

Al contrario, gli utenti potranno accedere utilizzando l'impronta digitale o il riconoscimento facciale direttamente tramite il proprio dispositivo personale.