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Tra illusioni e sorprese Lo youtuber Justin Flom svela la sua casa delle meraviglie, ecco il video

ai-scrape

20.3.2026 - 12:54

L'illusionista e star di YouTube, Justin Flom, ha condiviso un video della sua straordinaria villa a Las Vegas, che sta conquistando il web con le sue porte misteriose, giochi ottici e ambienti unici.

Alessia Moneghini

20.03.2026, 12:54

Hai fretta? blue News riassume per te

  • L'illusionista e youtuber americano Justin Flom ha aperto le porte della sua straordinaria casa a Las Vegas.
  • Nel video, diventato virale, si vedono una serie di porte stravaganti, stanze trasformate in mini discoteche, e liane per spostarsi da un piano all'altro.
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L'illusionista Justin Flom, noto per le sue spettacolari esibizioni su YouTube, ha recentemente aperto le porte della sua incredibile villa, un luogo che sembra uscito direttamente da un racconto fantastico.

Come riporta «RaiNew», il video, che è diventato virale, mostra una serie di porte che si aprono su altre porte, molte delle quali sono finte e colorate, evocando immagini di serie televisive. Alcune sono pelose come peluche, altre brillano di luce propria.

All'interno della villa, i visitatori possono trovare giochi prospettici che sfidano la percezione, stanze trasformate in micro discoteche, e mezzi di trasporto inusuali come scale e liane per spostarsi tra i piani.

Tra le attrazioni più sorprendenti ci sono le riproduzioni giganti di giochi classici come «Il piccolo chirurgo». La casa è un labirinto di meraviglie, con decine di vani nascosti uno dentro l'altro.

Con oltre 10 milioni di like, il video ha catturato l'attenzione di un vasto pubblico, generando più di centomila commenti. Tra i più divertenti, c'è chi immagina la difficoltà di trovare l'uscita dopo una serata di festa, e chi si chiede quanto sia impegnativo mantenere pulita una casa così straordinaria.

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