Lo Zimbabwe dichiara la siccità un disastro nazionale. Il presidente Emmerson Mnangagwa ha affermato che il suo Paese ha bisogno di 2 miliardi di dollari in aiuti per sostenere milioni di persone che soffrono la fame.

Un grave periodo di siccità indotto da El Niño sta causando una vera e propria emergenza in tutta l'Africa meridionale. «Nessuno zimbabwese deve soccombere o morire di fame», ha affermato Mnangagwa in una conferenza stampa. «A tal fine, dichiaro lo stato di disastro a livello nazionale, a causa della siccità indotta da El Niño.

«A causa delle scarse piogge, quest'anno più di 2,7 milioni di persone non avranno abbastanza cibo da mettere in tavola», ha affermato. Si prevede che il raccolto di grano di questa stagione porterà poco più della metà dei cereali necessari per nutrire la nazione, ha precisato.

