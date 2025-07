La zanzara tigre asiatica (Aedes albopictus) è considerata un vettore dei virus chikungunya e dengue, tra gli altri. Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

L'Organizzazione Mondiale della Sanità mette in guardia da una diffusione mondiale del virus Chikungunya. Un recente caso in Alsazia lo dimostra: anche la Svizzera deve prepararsi a queste infezioni.

Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te L'OMS avverte di una possibile epidemia globale di chikungunya.

Il virus è già stato rilevato in 119 Paesi e 5,6 miliardi di persone sono a rischio.

La chikungunya è trasmessa dalle zanzare e provoca febbre alta e forti dolori articolari. Mostra di più

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato l'allarme di un'epidemia globale di chikungunya, una malattia virale trasmessa dalle zanzare.

La patologia è già stata rilevata in 119 Paesi, «mettendo a rischio 5,6 miliardi di persone», ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra la portavoce dell'OMS Diana Rojas Alvarez. «Stiamo lanciando l'allarme in anticipo, in modo che i Paesi possano prepararsi in tempo».

La chikungunya è un'infezione virale trasmessa dalle zanzare e diffusa nelle regioni tropicali e subtropicali. La malattia provoca febbre alta e forti dolori articolari, che possono durare da settimane a mesi in molte delle persone colpite.

I casi gravi sono rari, ma si verificano soprattutto nelle persone anziane o con gravi malattie pregresse. Secondo Rojas Alvarez, il tasso di mortalità è inferiore all'1%, ma «con milioni di casi, questo 1% può significare migliaia di morti».

Caso segnalato vicino a Basilea

Nel 2004 e nel 2005 si era già verificata una grave epidemia negli Stati insulari dell'Oceano Indiano, in cui si era ammalato circa mezzo milione di persone. «Oggi l'OMS sta osservando lo stesso schema», ha spiegato il portavoce.

Il virus si sta diffondendo nell'Oceano Indiano, ma anche in Madagascar, Somalia e Kenya, oltre che nell'Asia meridionale.

Casi di importazione legati all'epidemia nelle isole dell'Oceano Indiano sono stati segnalati anche in Europa. «Poiché questi modelli di trasmissione erano già stati osservati nell'epidemia del 2004, l'OMS chiede un'azione urgente per evitare che la storia si ripeta», ha proseguito Rojas Alvarez.

Recentemente l'Istituto Robert Koch ha segnalato un caso di chikungunya in Alsazia - a pochi chilometri da Basilea - in cui una persona è stata apparentemente infettata direttamente attraverso la puntura di una zanzara infetta, cioè non ha portato con sé la malattia da un viaggio.

Il medico cantonale di Basilea si aspetta anche casi nella regione di Basilea in futuro, come ha riferito lo stesso in un'intervista concessa alla «SRF».