Gran Bretagna Arrestata Greta Thunberg durante un raduno pro-pal a Londra

SDA

23.12.2025 - 12:53

L'attivista svedese Greta Thunberg è stata arrestata a Londra mentre partecipava a una manifestazione pro-Pal.
Keystone

L'attivista svedese Greta Thunberg è stata arrestata oggi a Londra dalla polizia britannica mentre partecipava a una manifestazione pro-pal.

Keystone-SDA

23.12.2025, 12:53

23.12.2025, 12:56

Lo hanno reso noto gli organizzatori dell'iniziativa, promossa per solidarizzare con otto detenuti del gruppo Palestine Action che stanno conducendo una sciopero della fame da più di 50 giorni per protestare contro la loro condizione nel Regno Unito.

Lì sono in stato di reclusione preventiva da mesi a margine della contestata messa al bando per «terrorismo», voluta dal governo di Keir Starmer, dell'organizzazione di cui fanno parte.

