I viaggi in Svizzera non sono più considerati completamente sicuri dai britannici. (Immagine simbolica) Christophe Gateau/dpa

Il Foreign Office britannico ha inasprito le raccomandazioni di viaggio per la Svizzera. Alla base della decisione, l’aumento delle segnalazioni di piccoli furti, in particolare all’aeroporto di Ginevra e sui treni.

Hai fretta? blue News riassume per te La Gran Bretagna ha rafforzato le raccomandazioni di viaggio per la Svizzera a causa dell’aumento dei piccoli furti, soprattutto a Ginevra e sui treni.

Il Paese resta considerato sicuro, ma Londra invita i viaggiatori a essere più prudenti.

Le autorità britanniche ricordano inoltre i rischi in montagna, le leggi severe su droga e alcune regole cantonali come il divieto di dissimulare il volto. Mostra di più

Per il Regno Unito la Svizzera non è più, senza riserve, una delle destinazioni più sicure per i viaggiatori.

Nelle nuove indicazioni di viaggio, il Ministero degli Esteri britannico avverte di un incremento dei furti negli spazi pubblici, citando in modo esplicito l’aeroporto di Ginevra e le linee ferroviarie da e verso la Svizzera romanda.

Ai viaggiatori viene raccomandato di tenere sempre sotto controllo bagagli ed effetti personali. A darne notizia per primo è stata la «SRF».

Pur restando un Paese caratterizzato da un basso tasso di criminalità violenta, secondo Londra, negli ultimi tempi si è registrato un aumento dei reati minori, tale da rendere necessaria una revisione della valutazione del rischio.

La Svizzera non è l’unico Paese coinvolto. Anche altre nazioni europee, tra cui Germania, Italia e Portogallo, sono state rivalutate nell’ultimo aggiornamento delle raccomandazioni britanniche. La misura rientra in una revisione complessiva che riguarda l’intero spazio Schengen.

Parte di una rivalutazione più ampia

Alla base di questo aggiornamento vi sono, tra le altre cose, le mutate condizioni di viaggio dopo la Brexit e una generale rivalutazione dei rischi legati alla mobilità internazionale.

Il Regno Unito richiama inoltre l’attenzione su un contesto globale segnato da tensioni sul piano della sicurezza, invitando i viaggiatori a mantenere un elevato livello di vigilanza.

Oltre ai reati contro il patrimonio, il Foreign Office segnala anche altri aspetti. Viene ricordato, ad esempio, che in Svizzera sono previste pene severe per i reati legati alla droga e che gli aeroporti elvetici dispongono di moderni sistemi di controllo in grado di individuare rapidamente le infrazioni.

Non mancano infine i riferimenti ai rischi della montagna: in passato cittadini britannici sono rimasti coinvolti in gravi incidenti sulle Alpi, alcuni dei quali mortali. Ai viaggiatori viene raccomandato di pianificare con attenzione le escursioni e di valutare i rischi in modo realistico.

Londra richiama infine l’attenzione anche su alcune particolarità cantonali, tra cui il divieto di dissimulazione del volto in vigore in alcune regioni della Svizzera.