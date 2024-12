Agenti di polizia e pompieri nei pressi del centro d'accoglienza per migranti all'interno del quale un uomo e una donna si sono barricati. Keystone

Un uomo e una donna si sono barricati questa mattina all'interno del Centro vodese di accoglienza per migranti (EVAM) a Losanna, nel quartiere della stazione. Sul posto è intervenuta la polizia che sta trattando con le due persone.

SDA

Le trattative sono condotte dal Gruppo d'intervento della polizia di Losanna (GIPL), con il supporto del Distaccamento di azione rapida e dissuasione (DARD) della polizia cantonale vodese, ha dichiarato a Keystone-ATS Alexia Hagenlocher, portavoce della polizia municipale di Losanna. Una trentina gli agenti sul posto.

Per il momento, la polizia non ha informazioni sul possibile movente dell'azione. Per motivi di sicurezza, la zona di Rue du Simplon e il Passage des Saugettes sono stati chiusi al pubblico. Un'ambulanza e i pompieri sono sul posto.

pl, ats