Losanna Incendio alla scuola elementare di Entre-Bois, sfollati 500 allievi

SDA

28.11.2025 - 17:04

Fiamme in una scuola elementare di Losanna, intervengono i pompieri. (immagine d'illustrazione)
Fiamme in una scuola elementare di Losanna, intervengono i pompieri. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Un incendio è scoppiato questo pomeriggio nella scuola elementare Entre-Bois di Losanna. Le fiamme sono state domate rapidamente, ma 500 alunni sono stati evacuati per motivi di sicurezza. In quattro hanno riportato lievi disturbi, senza però essere ospedalizzati.

Keystone-SDA

28.11.2025, 17:04

28.11.2025, 17:18

L'intervento ha mobilitato due pattuglie della polizia municipale, i pompieri e due ambulanze, precisa la polizia di Losanna in un comunicato. Non sono stati segnalati disagi al traffico nella zona.

