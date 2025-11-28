Fiamme in una scuola elementare di Losanna, intervengono i pompieri. (immagine d'illustrazione) Keystone

Un incendio è scoppiato questo pomeriggio nella scuola elementare Entre-Bois di Losanna. Le fiamme sono state domate rapidamente, ma 500 alunni sono stati evacuati per motivi di sicurezza. In quattro hanno riportato lievi disturbi, senza però essere ospedalizzati.

Keystone-SDA SDA

L'intervento ha mobilitato due pattuglie della polizia municipale, i pompieri e due ambulanze, precisa la polizia di Losanna in un comunicato. Non sono stati segnalati disagi al traffico nella zona.