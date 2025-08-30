  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mentre fuggiva dalla Polizia Marcia bianca a Losanna in memoria dell'adolescente morto in scooter

SDA

30.8.2025 - 14:34

La marcia bianca a Losanna in memoria del 17enne morto in scooter ha riunito circa 800 persone, stando ad un giornalista di Keystone-ATS presente sul posto.
La marcia bianca a Losanna in memoria del 17enne morto in scooter ha riunito circa 800 persone, stando ad un giornalista di Keystone-ATS presente sul posto.
Keystone

Circa 800 persone hanno partecipato oggi a Losanna a una marcia silenziosa in memoria di Marvin, il 17enne deceduto mentre cercava di fuggire dalla polizia in scooter. Il corteo è terminato sul luogo dell'incidente nel quartiere di Prélaz.

Keystone-SDA

30.08.2025, 14:34

30.08.2025, 15:03

«Siamo qui per Marvin Shalom. 'Shalom' significa «pace», vi ringraziamo di marciare pacificamente», aveva chiesto lo zio del giovane prima che il corteo si mettesse in moto.

Vestiti di bianco, con magliette con l'effigie di Marvin, i partecipanti hanno iniziato a marciare in silenzio. Fra di essi, molti adolescenti.

Alcuni hanno imbracciato cartelli proclamando «Justice pour Marvin» (Giustizia per Marvin), «Je t'aime petit frère» (Ti voglio bene piccolo fratello) o ancora «Le temps n'effacera jamais ton sourire» (Il tempo non cancellerà mai il tuo sorriso).

A dirlo il Ministero pubblico. «Non c'è stato alcun contatto fra l'auto della polizia e lo scooter del 17enne morto a Losanna»

A dirlo il Ministero pubblico«Non c'è stato alcun contatto fra l'auto della polizia e lo scooter del 17enne morto a Losanna»

Giunti davanti alla cappella funeraria di Saint-Roch, dove riposa il corpo dell'adolescente, i partecipanti hanno osservato un minuto di silenzio. Il corteo è poi proseguito in silenzio fino al muro del quartiere di Prélaz, teatro dell'incidente, dove gli hanno reso omaggio.

La morte del giovane ha suscitato diverse rivolte a Losanna con scontri avvenuti domenica e lunedì sera nel quartiere di Prélaz. Tra le 150 e le 200 persone, alcune delle quali incappucciate, avevano partecipato a questi atti di violenza.

Raduno degenerato. Cassonetti in fiamme e colpi di mortaio sulla polizia a Losanna

Raduno degeneratoCassonetti in fiamme e colpi di mortaio sulla polizia a Losanna

I più letti

Attenzione a non cliccare mai questo messaggio a nome della Posta o di DHL sul cellulare
Ospedalizzato il segretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset
In Svizzera gli inquilini avranno una piacevole sorpresa già a settembre?
La caduta di Irene Pivetti: «Non avevo i soldi per mangiare, mi sono rivolta alla Caritas»
«Paga quanto puoi»: ecco come funziona l'esperimento visionario di due chef messicani

Altre notizie

Canton Soletta. Il tetto di una casa unifamiliare in fiamme a Niedergösgen

Canton SolettaIl tetto di una casa unifamiliare in fiamme a Niedergösgen

Annullati alcuni impegni. Ospedalizzato il segretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset

Annullati alcuni impegniOspedalizzato il segretario generale del Consiglio d'Europa Alain Berset

Norvegia. Si apre una voragine sull'autostrada a Levanger, si cercano persone cadute all'interno

NorvegiaSi apre una voragine sull'autostrada a Levanger, si cercano persone cadute all'interno