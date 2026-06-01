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Losanna Un pedone muore investito da un monopattino elettrico in fuga dalla polizia

SDA

1.6.2026 - 16:28

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
archivio sda

Un pedone di 79 anni è deceduto venerdì a Losanna dopo essere stato investito da un monopattino elettrico. Al momento dell'incidente, il «conducente» della «trottinette» era inseguito dalla polizia.

Keystone-SDA

01.06.2026, 16:28

L'uomo, di 53 anni, era stato individuato da una pattuglia in bicicletta della polizia comunale di Losanna mentre circolava in una zona pedonale. Gli agenti gli hanno intimato, senza successo, di fermarsi, prima di seguirlo a distanza. L'incidente è avvenuto nel pieno centro cittadino, ha riferito oggi il Ministero pubblico vodese.

Nella caduta, il pedone ha battuto la testa a terra e ha perso conoscenza. È poi deceduto in serata al Centro ospedaliero universitario vodese (CHUV).

Quanto al conducente del monopattino, uno srilankese domiciliato in Vallese, è stato posto in detenzione preventiva per consentire il suo interrogatorio da parte del Ministero pubblico, prima di essere rilasciato. È stata aperta un'inchiesta penale per determinare le circostanze esatte dei fatti e le eventuali responsabilità delle persone coinvolte.

La scorsa estate, due inseguimenti con la polizia di Losanna avevano già avuto un esito fatale. Due giovani erano morti in incidenti con lo scooter mentre venivano seguiti in auto dalle forze dell'ordine.

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