  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Per la morte di un 17enne Seconda notte di rivolte a Losanna, sette arresti

SDA

26.8.2025 - 07:53

Per la seconda sera consecutiva, nel quartiere di Prélaz a Losanna si sono verificati disordini.
Per la seconda sera consecutiva, nel quartiere di Prélaz a Losanna si sono verificati disordini.
Keystone

Il quartiere di Prélaz a Losanna, dove domenica mattina è morto un adolescente in fuga dalla polizia su uno scooter, ha vissuto una seconda notte di rivolte. Vari giovani, alcuni dei quali incappucciati, hanno affrontato le forze dell'ordine.

Keystone-SDA

26.08.2025, 07:53

26.08.2025, 09:19

Nessun ferito e sette arresti. Dopo primi disordini domenica sera, la situazione è nuovamente degenerata ieri poco prima delle 22:00.

Tra l'altro, sono stati lanciati nuovamente fuochi d'artificio contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeni e getti d'acqua da un camion munito di idrante, come ha constatato sul posto un fotografo di Keystone-ATS.

Tra le 150 e le 200 persone, alcune delle quali incappucciate, hanno nuovamente eretto barricate utilizzando container e cestini della spazzatura dati alle fiamme. Verso le 22.50 altri giovani hanno dato fuoco a container e danneggiato gravemente un autobus della locale compagnia di trasporti pubblici.

La situazione è stata riportata alla normalità poco dopo la mezzanotte, ha riferito la polizia cantonale vodese in un comunicato diramato la scorsa notte. La nota conferma l'uso di granate lacrimogene (54) e di un camion-idranti. Sono inoltre stati esplosi quattro proiettili di gomma.

Le forze dell'ordine scrivono di essere state bersagliate con pietre, barriere da cantiere, bombe Molotov e articoli pirotecnici.

Sette persone sono state arrestate. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia, non si registrano feriti né tra le forze dell'ordine né tra i manifestanti.

I più letti

Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri
Un'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti
Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral
Turisti e gondoliere cadono in acqua a Venezia, tutto per colpa di... un selfie
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»

Altre notizie

Svizzera. Deposito scorie nucleari a Stadel: consultazione pubblica per definirne il nome

SvizzeraDeposito scorie nucleari a Stadel: consultazione pubblica per definirne il nome

Svizzera. Era quasi estinta, mentre ora spopola: momento d'oro per la civetta

SvizzeraEra quasi estinta, mentre ora spopola: momento d'oro per la civetta

Ecco il video. Turisti e gondoliere cadono in acqua a Venezia, tutto per colpa di... un selfie

Ecco il videoTuristi e gondoliere cadono in acqua a Venezia, tutto per colpa di... un selfie