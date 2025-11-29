  1. Clienti privati
Ecco i numeri vincenti Ci sono due nuovi milionari al Lotto svizzero

SDA

29.11.2025 - 18:19

Due nuovi milionari questa sera grazie al lotto svizzero.
Keystone

Due nuovi milionari questa sera grazie al Lotto svizzero. Un fortunato ha indovinato i sei numeri più il Joker, incassando 5,823 milioni di franchi. Un altro ha azzeccato i sei numeri, aggiudicandosi 1 milione, fa sapere la Loterie romande.

29.11.2025, 18:22

Questi i numeri vincenti: Lotto: 1, 13, 17, 29, 33 e 38. – Numero fortunato 6. Il Replay è il 13. Joker: 085314.

Mercoledì il jackpot sarà di 1,5 milioni di franchi.

