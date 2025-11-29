Ci sono due nuovi milionari al Lotto svizzero

Due nuovi milionari questa sera grazie al lotto svizzero. Keystone

Due nuovi milionari questa sera grazie al Lotto svizzero. Un fortunato ha indovinato i sei numeri più il Joker, incassando 5,823 milioni di franchi. Un altro ha azzeccato i sei numeri, aggiudicandosi 1 milione, fa sapere la Loterie romande.

Keystone-SDA SDA

Questi i numeri vincenti: Lotto: 1, 13, 17, 29, 33 e 38. – Numero fortunato 6. Il Replay è il 13. Joker: 085314.

Mercoledì il jackpot sarà di 1,5 milioni di franchi.