Una persona riempie una scheda del Lotto (immagine d'archivio) Keystone

Il Lotto svizzero ha fatto mercoledì un nuovo multimilionario: un giocatore ha infatti azzeccato i sei numeri estratti – 10, 13, 21, 24, 31 e 37 – vincendo 40,91 milioni di franchi.

Il numero fortunato era l'1, il rePLAY il 5 e il Joker 779143, ha comunicato Swisslos, precisando che il vincitore abita nella Svizzera tedesca o in Ticino. Il prossimo montepremi ammonterà a 1,5 milioni di franchi.