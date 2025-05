Austria in lockdown, scatta l'obbligo di vaccino

L'Europa ripiomba nell'incubo del lockdown. Da lunedi', l'Austria sara' il primo Paese a reintrodurre il confinamento per tutti, una settimana dopo averlo imposto ai non vaccinati. E dal primo febbraio, Vienna fara' da apripista anche per l'obbligo generalizzato di immunizzazione contro il Covid-19, previsto finora solo in Indonesia – dove per i trasgressori sono previste multe e si rischia di non essere curati in caso di contagio -, nelle isole della Micronesia e in Tagikistan e Turkmenistan, oltre che in Vaticano. «Solo cosi' usciremo dal circolo vizioso», ha spiegato il governatore del Land Tirolo.

20.11.2021