Louisiana: il capo di una ditta regala 240 milioni ai dipendenti. Ma a una condizione. Ecco quale

Graham Walker regala 240 milioni di dollari ai suoi dipendenti Fibrebond

Quando l'imprenditore statunitense Graham Walker ha venduto la sua azienda per 1,7 miliardi di dollari, ha riservato il 15% del ricavato ai dipendenti. Molti di loro sono rimasti sbalorditi, alcuni sono scoppiati in lacrime: il denaro sta cambiando la vita di alcune famiglie.

Redazione blue News Gabriela Beck

Hai fretta? blue News riassume per te L'imprenditore statunitense Graham Walker sta coinvolgendo 540 dipendenti nella vendita della sua azienda Fibrebond.

Questi riceveranno un totale di 240 milioni di dollari come ringraziamento per decenni di fedeltà, anche in tempi di crisi.

L'insolita decisione ha suscitato grande emozione tra i lavoratori nella piccola città di Minden, nello Stato americano della Louisiana. Mostra di più

Quando Graham Walker ha chiesto un colloquio alla sua dipendente Lesia Key, lei non immaginava che la sua vita stesse per cambiare.

L'amministratore delegato dell'azienda statunitense Fibrebond ha ringraziato la sua impiegata di lunga data per la sua fedeltà e le ha consegnato una busta.

Lei l'ha aperta ed è scoppiata a piangere. Il contenuto: un bonus a sei cifre.

Key non era l'unica.

Secondo il «Wall Street Journal», Walker ha versato un totale di 240 milioni di dollari (circa 200 milioni di franchi) ai suoi 540 dipendenti a tempo pieno.

Ciò è stato possibile grazie alla vendita dell'azienda a conduzione familiare con sede in Louisiana, che produce involucri e infrastrutture per sistemi elettrici e centri dati, al gruppo di tecnologia energetica Eaton per 1,7 miliardi di dollari.

L'imprenditore aveva insistito affinché il 15% del ricavato della vendita fosse destinato alla forza lavoro. Per Walker si trattava di una questione di equità.

Molti lavoratori sono rimasti fedeli all'azienda anche in anni difficili dal punto di vista economico, ad esempio dopo il devastante incendio di una fabbrica nel 1998 o durante i massicci tagli di impieghi dopo lo scoppio della bolla delle dotcom nei primi anni 2000.

«Volevo fare qualcosa di buono», dice Walker. Allo stesso tempo, non voleva vivere con la sensazione di essere l'unico a trarre profitto dalla vendita, mentre i dipendenti se ne andavano a mani vuote.

Ecco perché nessuno si è dimesso nonostante ha ricevuto soldi

Il bonus medio è di circa 443'000 dollari (375'000 franchi). I dipendenti di lunga data ricevono somme molto più elevate.

Molti hanno inizialmente reagito con incredulità. Alcuni hanno chiesto se ci fossero telecamere nascoste. Altri hanno abbracciato i loro superiori in lacrime.

La somma sarà versata in cinque anni, a condizione che i dipendenti rimangano nell'azienda.

Hong Blackwell, 67 anni, che ha lavorato per decenni nel settore della logistica, stava già pensando di andare in pensione e inizialmente temeva di dover continuare a lavorare a causa dell'impegno quinquennale.

Quando ha saputo che il regolamento non si applicava ai dipendenti con più di 65 anni e che avrebbe comunque ricevuto il suo bonus, il suo sollievo è stato illimitato, ha dichiarato al «Wall Street Journal».

Il bonus cambia la vita di molti

Il bonus sta cambiando la vita di molte famiglie.

I dipendenti hanno saldato debiti, pagato tasse universitarie o si assicurano la pensione. Lesia Key ha estinto il suo mutuo e ha aperto una piccola boutique. «Prima andavamo avanti di assegno in assegno – dice – ora posso vivere davvero».

Anche nella piccola città di Minden, con una popolazione di circa 12'000 abitanti, dove ha sede l'azienda, il denaro sta creando uno spirito di ottimismo.

I sindaco Nick Cox ha parlato di una spinta economica per l'intera regione.

Walker stesso si è commosso per le reazioni dei suoi dipendenti. E spera di ricevere, a distanza di decenni, messaggi da parte di ex dipendenti su come il denaro abbia cambiato le loro vite.