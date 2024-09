Un partecipante attende il voto della giuria. (Foto archivio) Keystone

Oltre 220 partecipanti hanno preso parte sabato ai Campionati mondiali del tabacco da fiuto a Lucerna. La competizione è stata decisa da pochi millesimi di grammo, hanno annunciato oggi gli organizzatori.

SDA

A fare la differenza in gara non è la fisionomia delle narici, ma piuttosto una buona tecnica, che si traduce in agilità e velocità.

E nelle settimane che precedono i grandi eventi come il campionato andato in scena questo fine settimane nella Svizzera centrale, i migliori atleti si allenano ogni giorno per affinare la loro abilità, soprattutto quella delle dita.

Per aggiudicarsi l'ambito titolo, infatti, i concorrenti – accorsi dalla Germania, dall'Austria e addirittura dagli Stati Uniti – avevano il compito di introdurre nel naso entro un minuto di tempo il maggior quantitativo possibile di tabacco da fiuto, prendendolo dall'apposito contenitore da cinque grammi.

Uno starnuto durante il cronometraggio, sotto gli occhi attenti della giuria, comportava alla squalifica.

Dominio tedesco

La tedesca Petra Leinfelder ha difeso il proprio titolo nella gara femminile. La vincitrice ha sniffato in un minuto 4,973 grammi, 0,003 grammi in più della seconda classificata, anche lei proveniente dalla Germania.

Nella disciplina maschile, ad alzare il trofeo è stato il Presidente dell'Associazione internazionale del tabacco da fiuto, Erich Driendl, dopo aver sniffato 4,997 grammi. Anche nella gara a squadre hanno brillato i tedeschi, che si sono aggiudicati tutti i gradini del podio.

La competizione ha attirato oltre 1'200 visitatori. I prossimi Campionati del Mondo si disputeranno il 25 luglio 2026 a Nandlstadt, in Baviera.

daoe, ats