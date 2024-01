La casa contadina distrutta dalle fiamme. Keystone

Non sono ancora chiare le cause dell'incendio che è scoppiato ieri mattina a Wiggen (LU) provocando la morte di tre bimbi di 6,7 e 9 anni e il ferimento di altre tre persone.

Gli inquirenti forniranno informazioni non appena ci saranno novità, ha dichiarato Yanik Probst, portavoce della polizia di Lucerna rispondendo a una richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-ATS.

Anche l'identificazione formale dei tre corpi senza vita recuperati dalle macerie dell'edificio andato in fumo non è ancora stata possibile, ma già ieri gli inquirenti avevano indicato che si tratta con molta probabilità dei tre bambini dispersi nel rogo.

L'incendio, che ha completamente bruciato la casa contadina, è stato segnalato alla polizia alle 01:20 di mattina.

I servizi di emergenza hanno trovato tre adulti feriti davanti alla casa in fiamme, due dei quali, la madre e il padre dei fanciulli, sono stati portati in ospedale in condizioni serie dagli elicotteri della REGA.

La terza persona, il nuovo compagno della mamma dei bambini, è rimasta leggermente ferita e ha ricevuto le cure del caso.

liku, ats