I pompieri stanno ancora cercando tre persone. Polizia cantonale Lucerna

Tre persone sono rimaste ferite lunedì mattina in un incendio divampato nella notte in una palazzina con appartamenti a Wiggen (LU). Altre tre risultano disperse. Le cause del rogo non sono ancora chiare, indica la polizia cantonale.

Un 36enne e un 43enne sono rimasti gravemente feriti e sono stati elitrasportati all'ospedale, mentre un 38enne ha riportato ferite più leggere.

Mancano inoltre all'appello tre persone che si ritiene si trovassero nell'edificio quando sono divampate le fiamme.

L'allarme è scattato, stando alla nota delle forze dell'ordine, con una telefonata alla centrale d'allarme alle 1h20 di mattina. Una volta sul posto i pompieri hanno potuto constatare che l'incendio era già visibile dall'esterno dell'abitazione a Escholzmatt-Marbach.

I vigili del fuoco locali con l'aiuto di quelli di Schüpfheim ed Emmen sono intervenuti con circa 100 persone. Sul posto anche l'ispettorato cantonale dei vigili del fuoco, due elicotteri di soccorso, il servizio 144 e una squadra di assistenza piscologica.

SDA / pab