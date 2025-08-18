Treno travolge auto nel canton Lucerna sda

Un uomo di 31 anni ha perso la vita sabato sera dopo essere rimasto schiacciato dalla funicolare che collega la città di Lucerna alla nota collina del Gütsch.

La piccola cabina automatica – che funge come sorta di ascensore e si sposta su richiesta tramite apposito pulsante – ha investito il malcapitato attorno alle 21:00, fa sapere oggi la polizia cantonale in un comunicato, precisando che l'uomo è spirato sul luogo dell'incidente a causa delle gravissime ferite riportate.

Non è ancora chiaro il motivo che ha spinto il 31enne a salire sui binari della funicolare. Le autorità sono ora alla ricerca di eventuali testimoni in grado di far luce sull'accaduto. Il Ministero pubblico cantonale ha aperto un'indagine.