Grave incidenteMuore schiacciato dalla funicolare che collega Lucerna alla collina del Gütsch
SDA
18.8.2025 - 14:30
Un uomo di 31 anni ha perso la vita sabato sera dopo essere rimasto schiacciato dalla funicolare che collega la città di Lucerna alla nota collina del Gütsch.
Keystone-SDA
18.08.2025, 14:30
SDA
La piccola cabina automatica – che funge come sorta di ascensore e si sposta su richiesta tramite apposito pulsante – ha investito il malcapitato attorno alle 21:00, fa sapere oggi la polizia cantonale in un comunicato, precisando che l'uomo è spirato sul luogo dell'incidente a causa delle gravissime ferite riportate.
Non è ancora chiaro il motivo che ha spinto il 31enne a salire sui binari della funicolare. Le autorità sono ora alla ricerca di eventuali testimoni in grado di far luce sull'accaduto. Il Ministero pubblico cantonale ha aperto un'indagine.