  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grave incidente Muore schiacciato dalla funicolare che collega Lucerna alla collina del Gütsch

SDA

18.8.2025 - 14:30

Treno travolge auto nel canton Lucerna
Treno travolge auto nel canton Lucerna
sda

Un uomo di 31 anni ha perso la vita sabato sera dopo essere rimasto schiacciato dalla funicolare che collega la città di Lucerna alla nota collina del Gütsch.

Keystone-SDA

18.08.2025, 14:30

La piccola cabina automatica – che funge come sorta di ascensore e si sposta su richiesta tramite apposito pulsante – ha investito il malcapitato attorno alle 21:00, fa sapere oggi la polizia cantonale in un comunicato, precisando che l'uomo è spirato sul luogo dell'incidente a causa delle gravissime ferite riportate.

Non è ancora chiaro il motivo che ha spinto il 31enne a salire sui binari della funicolare. Le autorità sono ora alla ricerca di eventuali testimoni in grado di far luce sull'accaduto. Il Ministero pubblico cantonale ha aperto un'indagine.

I più letti

In fuga da Tesla: i top manager lasciano l'azienda in massa
10 anni fa Roger Federer diede vita al colpo del secolo, con alcune polemiche
Ecco le professioni che vedranno aumentare di più gli stipendi nel 2026
All'improvviso tutte le giocatrici in campo si buttano a terra. Il motivo? Guarda il video
Ecco come i truffatori cercano di entrare nel vostro cellulare con applicazioni invisibili

Altre notizie

Scena bizzarra in Brasile. All'improvviso tutte le giocatrici in campo si buttano a terra. Il motivo? Guarda il video

Scena bizzarra in BrasileAll'improvviso tutte le giocatrici in campo si buttano a terra. Il motivo? Guarda il video

Svizzera-Italia. Martedì a Berna l'incontro tra Cassis e Tajani

Svizzera-ItaliaMartedì a Berna l'incontro tra Cassis e Tajani

Fumo da un edificio. Una forte esplosione scuote il quartiere Länggasse a Berna

Fumo da un edificioUna forte esplosione scuote il quartiere Länggasse a Berna